La exposición 'Latidos' recorre 25 años de fotoperiodismo de Alberto Domínguez en Huelva

Inauguración de la exposición 'Latidos'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva ha inaugurado este jueves por la tarde la exposición 'Latidos', una muestra incluida en el ciclo de fotoperiodistas onubenses organizado por la Asociación de la Prensa de Huelva y protagonizada en esta ocasión por Alberto Domínguez, fotógrafo de Huelva Información desde hace 25 años.

La inauguración marca además el inicio de la programación cultural de este espacio tras un verano con una agenda continuada de exposiciones y actividades, ha indicado el Consistorio en una nota. Durante el acto, la concejala de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha destacado la trayectoria de Domínguez, quien durante este tiempo "ha retratado y documentado nuestra realidad política, social, cultural y deportiva, convirtiéndose en testigo directo de la historia reciente de nuestra ciudad y nuestra provincia".

Asimismo, ha señalado que 'Latidos' "es también el retrato de una ciudad", al reunir "el pulso cotidiano de Huelva junto a algunos de los acontecimientos que han marcado nuestra memoria colectiva". A su juicio, la muestra demuestra que la fotografía periodística "no solo cuenta lo que ocurre, sino que con el paso del tiempo se convierte también en memoria".

Por su parte, Alberto Domínguez ha explicado que 'Latidos' nace de su forma de entender la fotografía tras 25 años detrás de una cámara, concibiendo cada imagen como "un instante congelado que se niega a morir". El fotógrafo ha señalado que el título alude al pulso de la ciudad y al sonido del obturador, que "es el gemelo del corazón". Asimismo, Domínguez ha añadido que "en esta exposición intento mostrar no solo lo que ocurre ante mi objetivo, sino también las emociones que hay detrás: el miedo, el amor, la sorpresa, la pasión y la cotidianidad".

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, ha puesto en valor la continuidad de este ciclo de fotoperiodistas onubenses, una iniciativa que permite "dar visibilidad al magnífico trabajo que realizan cada día nuestros fotoperiodistas, profesionales que están en primera línea de la actualidad y que, con sus imágenes, construyen también la memoria de la ciudad y la provincia".

Smet ha destacado la importancia de que el trabajo de estos profesionales pueda salir de las páginas de los medios y llegar directamente a la ciudadanía a través de exposiciones como 'Latidos', que "contribuye así a reconocer una labor esencial para el periodismo y para la sociedad".

La exposición, comisariada por Pedro García, reúne una selección de 28 fotografías de temática y situaciones diversas que recorren distintos momentos y realidades de Huelva. La muestra aborda desde situaciones más duras, como incendios, inmigración o la pandemia, hasta escenas vinculadas con la música, la cultura, la historia o el Recreativo de Huelva.

'Latidos' podrá visitarse en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida hasta el próximo 7 de octubre, de lunes a viernes de 9,30 a 14,00 horas y los martes y jueves también por la tarde, de 17,00 a 20,00 horas.