Extinguido en Cartaya (Huelva) el tercer incendio registrado este mes en el municipio

Incendio declarado en el paraje Valle Salado de Cartaya. - INFOCA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por extinguido poco después de la medianoche de este viernes 25 de septiembre el incendio declarado en el paraje Valle Salado de Cartaya (Huelva), tercero registrado en el municipio durante este mes de septiembre.

Según informa el Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego se declaró sobre las 17.15 horas, quedó controlado a las 20.45 horas y definitivamente extinguido a las 00.29 horas.

Para controlar las llamas se han desplegado medios aéreos y terrestres. En concreto, han intervenido un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. Por tierra, hasta el lugar del incendio se han desplazado 30 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un camión autobomba.

Se trata del tercer incendio que se registra en el municipio durante este mes, ya que el pasado 15 de septiembre se declaró un fuego en la zona de Garranchal, que fue extinguido en la misma jornada.

El pasado sábado día 19 se declaraba otro incendio forestal en el paraje San Miguel, en El Rompido, y según explicó el alcalde, Manuel Barroso, había sido "claramente provocado", ya que el origen se encontraba en una finca privada.