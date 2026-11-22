Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han extinguido este sábado el incendio declarado en una infravivienda situada en el término municipal de Jabugo (Huelva), un suceso en el que no se han registrado personas heridas, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono único de emergencias recibió el aviso, a las 20,45 horas, de este sábado, alertando del fuego en la citada construcción. Según el testimonio de los alertantes, momentos antes de iniciarse las llamas se escucharon varias deflagraciones en la zona.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los bomberos del Consorcio Provincial, que procedieron a las labores de extinción del fuego, así como efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Desde el servicio coordinador de emergencias han confirmado que no hay constancia de que ninguna persona haya resultado afectada por el incidente.