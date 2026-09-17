Extinguido el incendio forestal de Castillejos (Huelva) que el miércoles movilizó hasta once medios aéreos

Incendio forestal de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido, a las 13,30 horas de este jueves, el incendio forestal declarado el miércoles en el paraje El Alamillo de Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que obligó a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 18 y 26, en ambos sentidos.

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta 'X', consultada por Europa Press. El incendio fue declarado a las 13,50 horas del miércoles y se dio por estabilizado a las 21,21 horas del mismo día, mientras que este jueves se ha dado por controlado a las 12,50 horas y, finalmente, ha sido dado por extinguido apenas una hora después.

En la zona se llegó ha desplegar durante la jornada un dispositivo terrestre compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de Operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobomba, además de una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Asimismo, hasta el lugar se desplazaron once medios aéreos: un helicóptero ligero, dos semipesados y uno pesado, además de un avión de coordinación, cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros, para sofocar las llamas que de este paraje compuesto principalmente por pastizal.

De otro lado, se encuentra controlado el incendio forestal declarado el martes en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa, donde este jueves trabajan también un grupo de bomberos forestales y dos vehículos autobomba. Este incendio quedó estabilizado sobre las 07,00 horas del miércoles tras el trabajo que desarrollaron durante toda la noche más de una veintena de medios terrestres para consolidar el perímetro del incendio.

Este fue el tercer incendio forestal declarado este martes en la provincia de Huelva. El municipio de Alosno, próximo a San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, sufrió este martes otro incendio forestal, declarado en el paraje Los Álamos, que quedó extinguido a las 21,00 horas de este miércoles, mientras que el registrado a mediodía del martes en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche del mismo martes.

Los cuatro municipios afectados --Villanueva de los Castillejos, Alosno, San Bartolomé de la Torre y Santa Bárbara de Casa-- pertenecen a la comarca del Andévalo onubense. Además, tanto Castillejos como Alosno y San Bartolomé de la Torre han vivido varios incendios este verano.