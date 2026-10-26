Fernández-Pacheco apela a la "voluntad suficiente" para finalizar la presa de Alcolea de Huelva

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HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha apelado este lunes a la "voluntad suficiente" del Gobierno para finalizar la presa de Alcolea (Huelva), toda vez que ha insistido en que la Junta "está dispuesta a culminarla".

Así se ha expresado el consejero, a preguntas de los periodistas durante la inauguración de la Feria del Vino y el Mar, Vimar, en Huelva, sobre la finalización de la presa de Alcolea, donde ha remarcado que "la respuesta no es diferente" de la que lleva dando a lo largo de "los últimos cinco años".

"La Junta de Andalucía ha dicho por activa y por pasiva, en público, en privado, por escrito, verbalmente y de todas las maneras que se nos ocurre, que estamos dispuestos a terminar la presa de Alcolea, si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos deja. El problema es que no nos dejan y en ese punto estamos", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que la obra cuenta con la declaración de Interés General por parte del Ministerio y "existe un convenio de financiación, una planificación e incluso una adjudicación para terminar la obra, además de una Declaración de Impacto Ambiental aprobada".

Por ello, ha insistido en que "lo único que hace falta" es "voluntad suficiente como para actualizar los precios después de tantos años de parálisis y ponerse manos a la obra".

"Nosotros estamos dispuestos y así se lo hemos manifestado al Ministerio, pero depende del Gobierno decidir si Huelva se merece garantía en el suministro hídrico para los próximos años, si el río Odiel cuenta con un elemento de laminación ante posibles riadas o si Huelva no se merece esas infraestructuras que llevan tantos años prometidas", ha finalizado.