El Festival de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva) proyecta el próximo lunes el ciclo paralelo 'Andalucine'

Cartel de 'El abrigo', de Jesús de Fariña. - FESTIVAL DE CINE DE ISLANTILLA

LEPE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum dedicará su programación del próximo lunes 24 de agosto en el patio del Centro Activo Islantilla a la proyección del ciclo paralelo 'Andalucine', una selección de obras audiovisuales creadas en Andalucía, y que forma parte de la decimonovena edición de esta muestra cinematográfica que se viene celebrando en la costa onubense, concretamente en este enclave compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Esta sesión especial, de carácter gratuito y que comenzará a las 22,00 horas, incluirá la proyección de 'El abrigo', de Jesús de Fariña' (España / 2025); 'En la raya del olvido', de Miguel Ángel Mora (España / 2025); 'Niaga Evil', de José Luis Orta Enciso (España / 2025) y '¿Qué comen los dragones?', de Álvaro León (España / 2025)

La primera de las proyecciones es un cortometraje dramático escrito, dirigido y protagonizado por el onubense Jesús de Fariña ambientado en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el primer día de la Shoá --la Solución Final--, un relato que transcurre en un pueblo indeterminado de la Europa central ocupada por las fuerzas nazis.

La producción 'En la raya del olvido', rodada en el municipio onubense de Alosno, narra la historia de una madre coraje que lidera a un grupo de mujeres contrabandistas de café y alimentos en La Raya --la frontera entre España y Portugal-- durante la posguerra. Detrás de la supervivencia se esconde una lucha psicológica e íntima más profunda.

'Niaga Evil' es un cortometraje de ciencia ficción que actúa como spin-off de la serie Niaga Deer. La trama sigue a una organización interdimensional que recluta personas que han cometido suicidio, dándoles la oportunidad de volver a la vida tras concienciarlos sobre su error.

Finalmente, '¿Qué comen los dragones?' es cortometraje dramático y de realismo mágico en el que un niño llamado Bernabé se adentra en las montañas para buscar a un dragón que sobrevive enfrentándose al hambre y al olvido.

Con este ciclo, la muestra mantiene su compromiso con la producción audiovisual más cercana, que se materializa también en la concesión del Premio a la Creación Andaluza que forma parte del palmarés de Islantilla, con el patrocinio de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Además, Islantilla ha rendido homenaje a la trayectoria de numerosos profesionales andaluces con la concesión de sus máximos galardones, los Premios 'Francisco Elías' y 'Luis Ciges', a figuras como los actores Juan Diego, Manolo Solo, Ana Fernández o Cristina Hoyos, los directores Benito Zambrano y Alberto Rodríguez, las productoras Marta Velasco y Manuela Ocón, o el compositor Pablo Cervantes.

El Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla se aproxima así al apogeo de su XIX edición. La proyección de los cortometrajes finalistas en las sesiones especiales del martes y el jueves conducirán hasta la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar este sábado, 29 de agosto, cuando se dará a conocer el Palmarés de 2025 y se hará entrega del Premio 'Luis Ciges' al segundo de los homenajeados de este año en un acto que se llevará a cabo en el marco de los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra.