Gabriel Cruz repite como número uno del PSOE de Huelva al Congreso y María Eugenia Limón lo hace al Senado para el 29N

Comité Provincial del PSOE de Huelva. - PSOE HUELVA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha aprobado este miércoles por aclamación las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, que deberán ratificarse en el Comité Federal del sábado.

Según ha confirmado el partido en una nota, el diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, será el número uno de la lista para el Congreso. Por su parte, la secretaria general provincial, María Eugenia Limón, volverá a liderar la papeleta para el Senado.

Cruz volverá a estar acompañado por la también diputada María Luisa Faneca como número dos en la lista del partido a la que se incorporan Ángel Romero, Mónica Montaño y Diego Rodríguez. Por su parte, Limón estará en la papeleta junto a Pablo Valdera y Rocío Cárdenas.

El PSOE de Huelva ha destacado su voluntad de afrontar la próxima cita electoral con "un proyecto sólido, un equipo plural y una clara vocación de servicio público, convencido de que la provincia necesita representantes que trabajen por ella, defiendan sus intereses y sigan abriendo oportunidades para su gente".