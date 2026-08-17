González (PP Huelva) asegura que Juanma Moreno ha atendido "las reivindicaciones históricas" de la provincia en sanidad

Archivo - Imagen de archio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha asegurado que el Chare de Lepe abrirá sus puestas antes de final de año, toda vez que ha garantizado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha atendido sistemáticamente las reivindicaciones históricas de la provincia que durante décadas permanecieron en el olvido".

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha garantizado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha atendido sistemáticamente las reivindicaciones históricas que durante décadas permanecieron en el olvido de los anteriores gobiernos socialistas".

"Permanecieron sin respuesta por parte de los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. En definitiva, permanecieron en un cajón con los anteriores dirigentes del PSOE", ha abundado.

Al respecto, ha subrayado que la sanidad "sigue siendo una materia en la que hay que seguir avanzando", puesto que es "lo que más preocupa a la ciudadanía" y "al presidente de la Junta de Andalucía". Por ello, ha garantizado que "se ha avanzado sobremanera desde que es presidente" y es "un hecho irrefutable".

De este modo, ha señalado que desde que Juanma Moreno es presidente de todos los andaluces "se han puesto en funcionamiento en esta provincia más de ocho nuevos centros de salud" y "ha habido una reforma integral en los tres hospitales de referencia, el Juan Ramón Jiménez, el Infanta Elena y el de Riotinto".

Además, ha subrayado que, "curiosamente, los que hablan de privatización fueron precisamente los que inventaron la privatización en la sanidad pública". "El PSOE tenía concertado hospitales en Huelva, en tiempos en los que María Jesús Montero era consejera de Sanidad".

"También en tiempos del Partido Socialista una prueba de diagnóstico o una resonancia de un vecino del Andévalo, de la Cuenca Minera o de la sierra lo hacía una empresa privada. Pero ahora, con Juanma Moreno, quien hace las resonancias magnéticas es el Hospital de Riotinto, por tanto, la gestión pública. Por ello, que no hablen de milongas, porque la ciudadanía no se lo cree", ha enfatizado.

HOSPITAL MATERNO Y CHARE DE LEPE

Por otro lado, González ha señalado como "ejemplo claro de la apuesta inversora" del Gobierno de Juanma Moreno es el Hospital Materno Infantil. "La colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil simboliza el cambio de rumbo en la gestión de la sanidad en la provincia de Huelva después de 40 años de olvido por parte de los anteriores gobiernos socialistas", ha remarcado.

Así, ha reseñado que "después de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas" el Hospital Materno Infantil es "una realidad". "Solo hay que acercarse a las inmediaciones del hospital Juan Ramón Jiménez para ver in situ las máquinas trabajando".

"Un hito para nuestra provincia gracias al empuje del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Se trata de un compromiso cumplido que marcará un antes y un después en la sanidad de nuestra provincia", ha destacado.

Además, según ha indicado el presidente de los populares onubenses, "otro ejemplo claro" de las políticas de Juanma Moreno es que antes de que acabe el año, abrirá sus puertas el Chare de Lepe. "Desde que el Gobierno finalizó el acceso, tanto la Junta de Andalucía como el propio Ayuntamiento de Lepe comenzaron de manera inmediata a cumplir con sus obligaciones que no se podían haber realizado antes de la ejecución de la carretera".

Así, ha detallado, que la Junta ya ha ejecutado las obras necesarias para habilitar las consultas externas, la zona de laboratorio y la zona de pruebas diagnósticas y, por lo tanto, "están trabajando ya en la adquisición del mobiliario y del equipamiento electromédico".

"Lo mismo ocurre con los compromisos adquiridos hace ya un par de décadas el Ayuntamiento de Lepe e insisto, que no se podían ejecutar hasta que no estuviera finalizada la obra de acceso al hospital. Así, el Consistorio lepero ha culminado las obras para llevar el agua a la parcela del hospital y se están ejecutando en estos momentos las obras de depuración y las obras eléctricas", ha explicado.

CRISIS DE LOS CRIBADOS

Por otro lado, sobre la gestión del fallo en los cribados de cáncer e mama, el presidente de los populares ha señalado que "desgraciadamente fallos hay tanto en la pública como en la privada, ya que quienes gestionan son personas y tienen errores".

"El error se ha reconocido y, como consecuencia, el propio presidente de la Junta de Andalucía ha pedido perdón. A mí me gustaría que Pedro Sánchez también pidiera perdón a las familiares y víctimas del accidente de Adamuz. Por lo menos eso, el decoro de pedir perdón", ha subrayado.

Además, ha insistido en que hubo "responsabilidades políticas, desde la consejera de Sanidad y en la Delegación territorial de Sanidad en la provincia de Sevilla, que fue donde más casos se dieron de ese fallo en el cribado de cáncer de mama".

"Lo más importante es hacer un análisis de lo ocurrido y buscar solución para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que hace una persona decente o un dirigente político decente. En otros partidos y en otras administraciones no veo la misma decencia que en el Partido Popular con Juanma Moreno y en la Junta de Andalucía", ha finalizado.