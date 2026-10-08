Huelva rinde homenaje a los dos guardias civiles fallecidos en mayo con un monumento en la capital

Monumento y homenaje en Huelva a los dos guardias civiles muertos el pasado mes de mayo mientas perseguían una narcolancha. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recuerdo, el respeto y el reconocimiento han marcado este jueves el acto solemne de homenaje al capitán Jerónimo Jiménez Molero y al guardia civil Germán Pérez González, fallecidos el pasado mes de mayo en acto de servicio mientras participaban en una operación contra el narcotráfico persiguiendo una narcolancha a 80 millas náuticas de la costa de Huelva.

Así, los agentes cuentan desde este jueves con un monumento situado en el Paseo de la Ría, en zona portuaria de la capital, que se ha descubierto en su memoria durante el acto de homenaje al que han asistido numerosas autoridades de todas las administraciones.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el acto ha rendido memoria a dos servidores públicos que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, "dejando una profunda huella en sus familias, compañeros y en el conjunto de la sociedad onubense".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha participado en el homenaje junto a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el coronel jefe de la Comandancia, Julio Serrano, el director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, entre otros.

Durante la ceremonia, las autoridades han acompañado a los familiares y compañeros de los agentes caídos, trasladándoles el "reconocimiento" y la "solidaridad" de las distintas instituciones.

Desde la Subdelegación se ha destacado que "la entrega, el compromiso y la vocación de servicio" de ambos agentes forman ya "parte de la memoria de la provincia", al tiempo que se ha reiterado "el respeto y la gratitud" hacia sus familias y hacia el conjunto de los miembros del Instituto Armado que trabajan a diario al servicio de la ciudadanía.