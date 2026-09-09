Un incendio calcina varias chabolas en un asentamiento de Lucena del Puerto (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de una zona afectada por un incendio en un asentamiento de la provincia de Huelva. - CÁRITAS DIOCESANA. - Archivo

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias chabolas del asentamiento situado cerca del Camino de Alamillo de Lucena del Puerto (Huelva) se han visto afectadas por un incendio registrado en la madrugada de este martes, que ha calcinado unas dos hectáreas y del que solo hay que lamentar una persona atendida en el lugar.

Según han indicado el 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos a Europa Press, sobre las 03,40 horas de este martes recibieron el aviso por el incendio de varias chabolas en el asentamiento cercano al camino del Alamillo del Lucena del Puerto.

Un incendio, en el que intervinieron los parques de San Juan del Puerto y Almonte, con un total de nueve efectivos y cuatro camiones, que ha afectado a varias chabolas que han quedado totalmente calcinadas y que ha tenido una extensión de unas dos hectáreas. Hasta el lugar, además de los bomberos, se desplazaron el 061, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Local y el Infoca.

Así, según los alertantes, el fuego se está extendiendo "muy rápido" y había "mucho humo", pero tan solo una persona tuvo que ser atendida en el lugar sin gravedad, según informó el 061.