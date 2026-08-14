El incendio de Niebla (Huelva) es ya junto al de Riotinto de 2004 el más grave en hectáreas de Andalucía

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) el pasado 10 de agosto - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado este pasado 6 de agosto se ha confirmado ya como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas, aunque el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido en que finalmente la zona calcinada será "bastante menor".

De una manera u otra, la dramática historia del denominado como incendio de Berrocal, que se inició en Minas de Riotinto en julio de 2004, se repite en estos municipios. Y lo hace tanto en afectados de la provincia onubense --El Berrocal, Zalamea La Real, Nerva y Paterna del Campo-- como el caso de la de Sevilla, con El Madroño y Aznalcóllar entre los damnificados.

En este 2026, Andalucía ya había alcanzado otro duro récord en materia de incendios forestales. En este caso, el de Los Gallardos (Almería), declarado este pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, dejó 14 fallecidos y 18 personas atendidas. Ante estas cifras, ha sido catalogado como el incendio más mortífero de los registrados en España en el siglo XXI, superando así al incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005 que ostentaba el récord con 11 fallecidos.

El fuego afectó a unas 5.200 hectáreas de Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas y obligó al desalojo de alrededor de un millar de personas. Finalmente, las llamas quedaron extinguidas el 24 de julio, 15 días después de su inicio. Actualmente, continúan las personaciones de los familiares como acusación particular en la causa judicial abierta para esclarecer las circunstancias del incendio --la mayoría de los muertos eran extranjeros--.

Por otro lado, otro de los más graves declarados en Andalucía en los últimos años fue el incendio forestal de Sierra Bermeja (Málaga), declarado el 8 de septiembre de 2021 y quedando extinguido un mes y medio después, el 24 de octubre. Este fuego fue calificado como de sexta generación por sus características, calcinó unas 10.000 hectáreas y durante las tareas de extinción falleció un bombero forestal.

De igual modo, el incendio obligó a evacuar a más de 2.600 personas de ocho municipios malagueños en las zonas de Sierra Bermeja y el Valle del Genal; en concreto la ciudadanía de Jubrique, Genalguacil, Pujerra, Júzcar, Alpandeire y Faraján; además de parte de la población de urbanizaciones de Estepona y Benahavís.

Además del de Niebla y Sierra Bermeja, uno de los más importantes a nivel regional en la última década fue el incendio forestal de Quesada (Jaén), que se remonta al verano de 2015, con 9.761 hectáreas afectadas principalmente en los términos municipales de Quesada y Huesa y, en menor medida, de Pozo Alcón y Larva. En concreto, fue el 5 de julio de 2015 cuando una tormenta eléctrica ocasionó el fuego en el paraje conocido como la Cruz de los Muchachos y que logró sofocarse a las puertas del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Este incendio tardó un total de 25 días en darse por extinguido.

Pasando por la provincia de Granada, el fuego más grave registrado en los últimos años fue en septiembre de 2022 en Los Guájares y afectó a más de 5.200 hectáreas con un perímetro de 150 kilómetros de longitud en los términos municipales de Los Guájares, Albuñuelas, El Pinar, El Valle y Vélez de Benaudalla en las comarcas de la Costa Tropical y el sur del Valle de Lecrín. Este incendio estuvo activo durante 27 días desde el 8 de septiembre cuando comenzó y llegaron a intervenir hasta 250 bomberos y una veintena de medios aéreos. Por su complejidad, tuvieron que ser evacuadas una treintena de personas; además de que tres brigadistas del Infoca resultaron heridos leves durante las tareas de extinción.

Por otra parte, cabe destacar que en Níjar (Almería), en 2024, el incendio del paraje El Jabonero quemó 1.332 hectáreas forestales, con una afección total de 2.167 hectáreas, que obligó el desalojo temporal de casi 200 personas de la zona de Las Eras y movilizó a más de 200 efectivos y 12 medios aéreos. Asimismo, en Sierra de Gádor, en 2014, el incendio del paraje Cortijo La Gatuna calcinó 3.169 hectáreas en los términos municipales de Alhama de Almería, Santa Fe de Mondújar, Enix, Terque y Gádor. Hubo 14 desalojos y participaron más de 500 profesionales. Además, este incendio tuvo repercusión en que el Supremo confirmara años más tarde que Endesa debía indemnizar a la Junta con 8,4 millones de euros por los daños.

HUELVA, LA PROVINCIA CON MÁS INCENDIOS FORESTALES DE ANDALUCÍA

En cuanto a Huelva, destaca como la provincia más afectada con diferencia por estos incendios forestales y donde más se originan. De hecho, la provincia onubense ha registrado algunos de los incendios de mayor envergadura de la historia de Andalucía, entre el fuego actual de Niebla y el de Riotinto en 2004.

El incendio de Riotinto era, hasta el momento, el mayor fuego registrado en la historia de Andalucía, ya que se inició en Huelva, además de que el pueblo de Berrocal tuvo que ser evacuado, y llegó a extenderse hasta el entorno de la provincia de Sevilla, con un total de 34.000 hectáreas afectadas. Este incendio afectó a 13 municipios; en concreto quemó superficie de El Berrocal, Minas de Riotinto, Zalamea La Real, Nerva, Paterna del Campo y Escacena del Campo, en Huelva, y de otros cinco municipios de Sevilla, como Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño.

Además, el incendio registró dos víctimas mortales que murieron dentro de su coche intentando escapar de las llamas y más de un millar de evacuados. Debido a las graves perdidas a causa de las llamas, la Junta de Andalucía y el Gobierno central movilizaron un montante de 77,6 millones de euros destinados a la restauración de los terrenos afectados por el fuego, 69,2 millones de euros la Junta y 8,4 millones de euros el Gobierno.

Otros de los grandes incendios de Huelva fue el declarado en Almonte el 25 de julio de 2022 --que se dio por extinguido el día 29 de ese mismo mes-- y que calcinó unas 1.700 hectáreas, 600 en Bonares --cien de ellas de terreno agrícola-- y 1.100 hectáreas en Almonte y afectó también al término municipal de Rociana del Condado. El 25 de julio de 2022 se declararon dos incendios en Bonares y Almonte, aunque finalmente se consideró que el de Almonte era una escisión del inicial, que fue el de Bonares, y que afectó también al término municipal de Rociana del Condado. Este fuego calcinó, en total, 1.700 hectáreas.

Asimismo, en el verano de 2017, la provincia registró el incendio de Las Peñuelas, en Moguer (Huelva), que afectó gravemente al Espacio Natural de Doñana ya que supuso un total de 10.340 hectáreas de las 12.184 que se calcinaron ese año, en el que se realizaron 115 actuaciones forestales en la provincia. Este fuego afectó a terrenos, en su mayor parte de titularidad pública, situados en montes de los municipios de Almonte, Lucena del Puerto y la localidad moguereña.

Debido a su gran extensión y complejidad, obligó el desalojo de más de 2.000 personas, muchas de ellas alojadas en el Hotel Solvasa, en el Parador de Mazagón, en el camping Doñana, y otros vecinos las casas de la zona conocida como Bonares, inmigrantes de asentamientos de las zonas de Las Madres y Las Posadillas, personal del INTA y el Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, donde falleció un lince.

Por otro lado, en 2017 se produjo otro incendio importante, el iniciado en La Granada de Riotinto y que calcinó unas 4.000 hectáreas de encinar y pinar entre Huelva y Sevilla. Este provocó una docena de desalojos en la localidad en la que se originó y en la también en Zufre, así como más de 500 en El Castillo de las Guardas (Sevilla).