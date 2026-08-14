El incendio de Niebla recorre más de 38.000 hectáreas pero Sanz afirma que lo calcinado "será inferior"

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (C) y el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano (d) conversan con un militar de la UME en el PMA del incendio de Niebla - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado respecto a la evolución del incendio forestal originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que, si bien la superficie alcanzada por el perímetro o zona recorrida del fuego "puede superar las 38.000 hectáreas", la cifra "real" de terreno quemado será "bastante inferior".

Así lo ha manifestado Sanz a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en el Puesto de Mando Avanzado del incendio, en Niebla, donde ha precisado que "si lo evaluamos en la superficie recorrida, es muy distinto a lo que vaya a ser la superficie quemada", explicando que la diferencia depende "del enfoque de la medición".

En este sentido, ha matizado que algunas plataformas o páginas públicas muestran la evolución mediante "píxeles que son varios kilómetros y basta que el píxel se encienda, que entonces enciende el píxel entero", por lo que la extensión visible en dichas herramientas "no tiene que ver exactamente con el recorrido".

Diferenciando entre zona recorrida y zona quemada, el consejero ha admitido que el fuego, al extenderse a otros términos municipales, "puede alcanzar y superar las 38.000 hectáreas". No obstante, ha garantizado que la superficie efectivamente calcinada será menor, aunque son datos que "solo se conocen de forma precisa días después".

"Hasta que no sepamos las hectáreas quemadas nos preocupa alertar excesivamente a la población hablando del recorrido del incendio", ha expresado el titular de Presidencia, antes de subrayar que el paso de las llamas por determinados perímetros "no implica la destrucción total de la vegetación en esas áreas".

Asimismo, Sanz ha apuntado que, "en función de la métrica que se adopte, si se atiende al recorrido es elevado", y en lo relativo a zonas quemadas seguirá siendo una cifra "bastante elevada" y de los incendios "más extensos que nunca hayamos tenido en Andalucía". "Eso es indiscutible", ha dicho, a la espera de la medición final.

Por otro lado, el vicepresidente ha aclarado que el avance del perímetro por distintos términos municipales "no implica que la totalidad del área" quede devastada y ha remarcado que las decisiones sobre la evacuación preventiva de personas "no siempre responden a que las llamas hayan alcanzado de forma directa un punto concreto".

Finalmente, Sanz ha reiterado la preferencia de la Junta por "trabajar e informar" sobre cifras "concretas" de hectáreas quemadas para trasladar a los ciudadanos "una visión real de lo que ocurre", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno andaluz "mantendrá la "transparencia facilitando toda la información disponible" a medida que se actualicen los datos sobre el terreno.