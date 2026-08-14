Moreno visita este viernes el incendio de Niebla (Huelva) que mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudirá este viernes, 14 de agosto, al Puesto de Mando del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), para conocer de primera mano la evolución del fuego, que ya habría afectado a más de 31.000 hectáreas. El dispositivo de emergencia se mantiene en Situación Operativa 2, con 658 personas en situación de alejamiento preventivo.

En concreto, el presidente del Ejecutivo andaluz tiene previsto desplazarse al Puesto de Mando sobre las 10,30 horas, según recoge la Junta de Andalucía en su página web, consultada por Europa Press. Durante la jornada del jueves, los efectivos desplegados han logrado consolidar la zona norte-noroeste del perímetro. No obstante, el sector sur permanece activo y el avance de las llamas ha obligado a extremar la vigilancia ante su proximidad a algunas viviendas.

La dirección de la emergencia del Plan Infoca mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo de diferentes núcleos y diseminados de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar.

Durante la jornada del jueves se ha alejado preventivamente a dos personas de la finca La Chata, en Paterna del Campo, y a otras cuatro de La Navarra, Cortijo Torilejo, Cortijo de San Felipe y Cortijo El Campillo, en Aznalcóllar. La dirección de la emergencia también ha ordenado el alejamiento de los cortijos situados entre las carreteras SE-538 y SE-4401.

Asimismo, se ha prealertado a la población de El Pedrosillo, Las Cañadillas, El Cañuelo y El Alisar para que esté preparada ante la posibilidad de que fuera necesario realizar nuevos alejamientos. Esta medida preventiva no supone, por el momento, la salida de sus habitantes. La evolución en la zona oeste ha permitido autorizar el regreso de unas 60 personas a Caballón, Raboconejo, La Florida, Tumbalejo y Las Arenas.

Un total de 51 personas permanece alojadas en los recursos habilitados para atender a la población afectada. El Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real acoge a 26 personas procedentes de Berrocal, El Pozuelo, Membrillo Alto, Las Delgadas y Montesorromero; cinco se encuentran en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, procedentes de Las Arenas y La Florida; y otras 31 permanecen en el centro habilitado en El Castillo de las Guardas, procedentes de El Madroño y sus pedanías.