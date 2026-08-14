El incendio obliga a retrasar el traslado de la Virgen del Pino de su Ermita a Niebla (Huelva)

Imágenes del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla, situado en la zona de la Ermita de la Virgen del Pino. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Hermandad de la Virgen del Pino y de los Santos Mártires Walabonso y María de Niebla (Huelva) ha anunciado que el tradicional traslado que se realiza cada 15 de agosto desde su Ermita hasta el municipio se retrasará, en un inicio, al 21 de agosto debido al incendio que comenzó el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconojo de su término municipal y que ya ha recorrido más de 31.000 hectáreas.

En un comunicado emitido en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, la hermandad señala que Nuestra Señora del Pino permanecerá en su Ermita, ya que en la explanada se encuentra instalado el Puesto de Mando, toda vez que remarca que entiende que esta decisión "puede resultar difícil para muchos de los hermanos y devotos", pero que "en estos momentos debemos dejarnos guiar por la responsabilidad y por las circunstancias que nos rodean".

"Si a lo largo de esta semana se levantara el Puesto de Mando y las autoridades competentes permitieran realizar el traslado con la mayor normalidad posible, la Hermandad tiene previsto que Nuestra Señora del Pino sea trasladada a Niebla el viernes 21, a las 19,00 horas", apunta la hermandad.

De la misma manera, ha incidido en que, "si llegado el viernes 21 la situación continuara sin permitir el traslado", se realizará "de manera íntima y privada" el traslado hasta la Parroquia de Santa María de la Granada, toda vez que apunta que el Simpecado quedará presidiendo el altar, "para que, aun en medio de estas circunstancias tan excepcionales, podamos cumplir con los Estatutos y celebrar la Novena en honor de nuestra Patrona".

"Hoy nos toca ser responsables. La seguridad de las personas y la evolución del incendio deben estar por encima de cualquier otra consideración. Nuestra Virgen seguirá siendo nuestra Virgen esté donde esté, y nuestra fe no entiende de distancias ni de circunstancias. En estos momentos de incertidumbre, queremos pedir al pueblo de Niebla que permanezca unido, sereno y esperanzado. Que no dejemos que el miedo nos separe y que, precisamente ahora, sepamos demostrar la fuerza de un pueblo que sabe caminar unido cuando más lo necesita", ha subrayado la hermandad.

Finalmente, ha trasladado su "más profundo agradecimiento y reconocimiento" a todas las personas que están luchando contra el incendio, "a los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, trabajadores, voluntarios y a cuantos están poniendo su esfuerzo, su tiempo y su valentía al servicio de los demás".

"Que Nuestra Señora del Pino proteja nuestra tierra, cuide de nuestras familias, dé fuerzas a quienes luchan contra el fuego y nos conceda la serenidad necesaria para afrontar estos días difíciles. Virgen del Pino, Madre y Patrona de Niebla, cuida de tu pueblo", concluye el comunicado.