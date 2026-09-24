El Infoca da por controlado el tercer incendio registrado este mes en Cartaya (Huelva)

Incendio declarado en el paraje Valle Salado de Cartaya. - INFOCA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado este jueves en el paraje Valle Salado de Cartaya (Huelva), el tercero registrado en el municipio durante este mes de septiembre.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, el fuego se declaró sobre las 17,15 horas y ha quedado controlado a las 20,45 horas. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en la zona para lograr su completa extinción.

Para controlar las llamas se han desplegado medios aéreos y terrestres. En concreto, han intervenido un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. Por tierra, hasta el lugar del incendio se han desplazado 30 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un camión autobomba.

Este nuevo incendio sería el tercero que se registra en el municipio durante este mes, ya que el pasado 15 de septiembre se declaró un fuego en la zona de Garranchal, que fue extinguido en la misma jornada.

No obstante, el pasado sábado se declaraba otro incendio forestal en el paraje San Miguel, en El Rompido, y según explicó el alcalde, Manuel Barroso, había sido "claramente provocado", ya que el origen del mismo se encontraba en una finca privada.