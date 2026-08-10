IU Huelva traslada su solidaridad a los afectados por el incendio de Niebla y reconoce el trabajo del dispositivo

Imagen del incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha trasladado su "máxima solidaridad" a todas las poblaciones afectadas por el incendio forestal originado en Niebla y, de manera especial, a las aldeas zalameñas de El Pozuelo, El Membrillo y Marigenta, así como al municipio de Berrocal, cuyos vecinos tuvieron que ser evacuados preventivamente durante el fin de semana.

Toti ha agradecido la "respuesta solidaria" de Zalamea la Real, que ha acogido en el Teatro Municipal Ruiz Tatay a parte de las personas desplazadas, y ha reconocido el esfuerzo de todas las personas que trabajan para controlar un incendio que ya ha recorrido más de 20.000 hectáreas, ha indicado en una nota.

El coordinador de IU ha destacado especialmente la labor de los trabajadores del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, los servicios sanitarios, la Guardia Civil, las policías locales, Protección Civil, Cruz Roja y el resto de profesionales, administraciones, personas voluntarias que se han movilizado frente al fuego o para atender a las personas desplazadas.

"Hoy todas las administraciones y todos los dispositivos trabajan desde la unidad, cada cual desde su responsabilidad, para atajar este grave incendio y atender a las personas desplazadas. Esa unidad es ahora la prioridad", ha afirmado Toti.

El responsable provincial de IU ha señalado que la situación de las aldeas de Zalamea y del casco urbano de Berrocal había "mejorado", aunque ha pedido "no bajar la guardia" ante el avance del incendio por el término de Berrocal en dirección a la provincia de Sevilla, una trayectoria que "recuerda demasiado a la seguida por el incendio de 2004 que afectó a unas 35.000 hectáreas".

Al mismo tiempo, Toti ha considerado que, cuando el incendio quede definitivamente extinguido, "será necesario aclarar por qué el mensaje de ES-Alert no llegó a todas las personas y poblaciones afectadas, así como conocer qué actuaciones preventivas se han realizado --o no se han realizado-- en fincas de titularidad de la Junta de Andalucía, entre ellas el Alto de los Barreros, un espacio de enorme valor ecológico que desde ayer lleva ardiendo y que se prevé que continúe durante todo el día de hoy".

"Ya habrá tiempo de exigir todas las explicaciones necesarias. Ahora lo urgente es extinguir el incendio, proteger a la población y atender a quienes han tenido que abandonar sus casas", ha subrayado.

Izquierda Unida ha hecho también un llamamiento a la "calma", a "evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas" y a seguir "en todo momento" las instrucciones de las autoridades y de los profesionales de emergencia. "Este está siendo un día muy duro, después de un fin de semana durísimo. Esperamos que la meteorología permita a los equipos de extinción hacerse con el incendio lo antes posible y que todas las personas desalojadas puedan regresar pronto y con seguridad a sus hogares", ha concluido Marcos Toti.