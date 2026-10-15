El juicio por el crimen de El Torrejón de 2024 arranca este viernes en Huelva con la composición de el jurado

Archivo - Amplio dispositivo policial en el barrio del Torrejón tras los hechos. - A. Pérez - Archivo

HUELVA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir de este viernes, 16 de octubre, el juicio contra M.S., el hombre conocido como 'El Baba', como acusado de asesinato con alevosía --entre otros delitos-- por el tiroteo que acabó con la vida de una persona (R.M.) el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración. Se prevé que el juicio se prolongue hasta el día 21.

De este modo, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, se prevé que tras la composición del jurado popular sea lo único que tenga lugar este viernes.

Ya el lunes 19 de octubre, a las 10,00 horas, se abrirá el juicio oral con los testigos propuestos por las diferentes partes y el martes, 20 de octubre será el turno para las diferentes pruebas periciales, mientras que el miércoles, 21 de octubre, previsiblemente declarará el acusado y se entregará al jurado popular el objeto del veredicto para que se retiren a deliberar.

De otro lado, se ha preparado un dispositivo especial de seguridad por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estará presente en la zona debido a los incidentes registrados tras estos hechos, como el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana de 'El Baba'-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos, por el que cinco detenidos se encuentran ya en prisión provisional sin fianza.

También en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios". Un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida.

En este juicio, además de 'El Baba', están como acusados un primo suyo, por un delito de encubrimiento al esconderlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal (L.S), acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente abrir fuego en plena calle contra el acusado principal.

Cabe recordar que 'El Baba' es el único acusado que se encuentra en prisión provisional por estos hechos, después de que la Audiencia Provincial de Huelva acordara prorrogarla dos años tras la vista que se celebró el pasado 30 de septiembre en Huelva --debido a la que la prisión provisional solo puede durar dos años si no se celebra el juicio antes, pero se puede prorrogar cuando las penas privativas de libertad a las que se enfrentan superan los tres años--.

En su escrito de conclusiones iniciales, la Fiscalía de Huelva ha solicitado un total de 28 años y seis meses para él como presunto autor del tiroteo que acabó con la vida de una persona el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, que se saldó también con otras dos personas heridas.

El Ministerio Fiscal lo considera el presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

Asimismo, también acusa al hermano del fallecido de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que pide 15 años y medio de cárcel, así como imputa al primo de 'El Baba' un presunto delito de encubrimiento y solicita para él dos años de prisión.

CONCLUSIONES INICIALES DE FISCALÍA

Según el relato del escrito fiscal, los hechos se desencadenaron sobre las 14,10 horas del citado 10 de septiembre de 2024, cuando el hermano fallecido conducía su vehículo por la calle Margarita del Torrejón y al pasar a la altura del portal de su cuñado, con quien mantenía una "conocida enemistad y enfrentamientos violentos" previos, "abrió fuego contra él desde el coche sin detenerse, con el propósito de causarle la muerte a él o a sus acompañantes", pero ninguno de los "al menos seis disparos" alcanzó a 'El Baba', aunque "sí hirieron a uno de sus acompañantes en ambas piernas y brazos".

Prosigue el escrito señalando que, al ver aproximarse el vehículo y con "el idéntico propósito de acabar con la vida de su cuñado", 'El Baba' respondió "abriendo fuego con su arma contra el coche en marcha", de manera que "dos proyectiles atravesaron la luna trasera del coche". Uno rozó y quedó alojado en el reposacabezas, mientras que el otro le impactó en la zona posterior de la cabeza --área auricular derecha--.

A consecuencia del impacto, el hermano del fallecido perdió el control del coche y colisionó contra varios vehículos estacionados en la calle Margarita, cuyos propietarios han renunciado a indemnizaciones. Este hombre requirió intervención quirúrgica para la extracción del proyectil y sufrió secuelas estéticas y de audición.

Apunta Fiscalía que, "apenas unos minutos después del tiroteo", el fallecido, hermano del acusado por dos homicidios intentados y cuñado de 'El Baba', tuvo conocimiento de lo ocurrido y se desplazó en coche junto a su madre hasta el lugar. Mientras tanto, 'El Baba' se había "atrincherado" en su vivienda.

Indica el Ministerio Fiscal que al llegar la víctima y disponerse a subir las escaleras para acceder al piso donde residía su hermana junto a 'El Baba', este último "salió a su encuentro armado con un revólver" y cuando su cuñado alcanzaba el último escalón "abrió fuego a quemarropa sin darle opción de respuesta, percutiendo tres disparos".

Así las cosas, "uno de ellos le impactó de lleno en el hemitórax izquierdo, causándole una dislaceración cardíaca y la muerte casi instantánea por shock hipovolémico". Otros dos disparos atravesaron e impactaron en la puerta de la vivienda vecina.

Tras la agresión, 'El Baba' se dio a la fuga. En el portal se halló posteriormente un cuchillo de campo con ADN de la víctima, así como numerosa munición en la vivienda del agresor y en el vehículo del hermano del fallecido.

Pasados los hechos, 'El Baba' se mantuvo en paradero desconocido desde el día de los hechos hasta el 12 de octubre de 2024, fecha en la que fue localizado y detenido en Gijón (Asturias). Se encontraba oculto en el domicilio de su primo --el acusado de encubrimiento-- quien le dio cobijo "a sabiendas de la orden de busca y captura incoada contra él", con "la intención de ayudarle a eludir la acción de la justicia".

Por todo ello, el Ministerio Público tipifica los hechos como un delito de asesinato consumado, por parte, presuntamente, de 'El Baba', tres delitos de homicidio en grado de tentativa --uno suyo y otros dos de su cuñado y hermano del fallecido--, dos delitos de tenencia ilícita de armas --uno cada uno-- y un delito de encubrimiento --a su primo--, aunque señala la inexistencia de antecedentes penales computables en ninguno de los procesados.