La Junta defiende su política de prevención de incendios forestales: "Si hay que comparecer, se comparecerá"

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una atención a medios. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido la gestión del ejecutivo andaluz en el incendio de Niebla (Huelva), así como en materia de prevención.

"En Andalucía los recursos destinados a la prevención son superiores a los recursos destinados a la extinción. Jamás en Andalucía había habido tanta dotación de medios como hay ahora", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en Málaga.

Sobre la petición de un pleno "urgente" en el Parlamento por parte del PSOE-A para "dar explicaciones" sobre el incendio, España ha asegurado que "no tienen ningún problema". "Si hay que comparecer, se comparecerá", ha señalado a la par que ha puesto en valor la figura del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

"Todos los días ha estado el consejero Antonio Sanz, con lo cual tengo que darle nuestro agradecimiento porque se ha dejado la piel cada día en este incendio y en todos los que ocurren en nuestra tierra", ha subrayado.

La vicepresidenta tercera ha pedido a los socialistas que "hagan un poco de autocrítica" ante "aquellos medios aéreos que prometieron y que no cumplieron". "Creo que en situaciones complicadas, como son los incendios, las administraciones tenemos que estar unidas", ha apostillado.

"Estamos viendo en toda España y en gran parte del mundo, cómo los incendios cada vez evolucionan de una forma más descontrolada", ha concluido.