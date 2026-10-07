Junta destaca la inversión de cerca de 3,5 millones en obras de refuerzo del firme en las A-474 y A-494 (Huelva)

Visita del consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, a las obras de asfaltado de la A-494. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha destacado este miércoles en el Parlamento andaluz la inversión de cerca de 3,5 millones de euros en obras de refuerzo del firme en las carreteras A-474, que une Almonte e Hinojos, y la A-494, entre Mazagón y Matalascañas, ambas en la provincia de Huelva.

A pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Fomento y Movilidad, el consejero ha señalado que ambas carreteras son "vías estratégicas para la movilidad de la comarca de Doñana y para la conexión de importantes núcleos residenciales turísticos y económicos de la provincia de Huelva". "Por ello, esta Consejería viene actuando de forma continuada para mejorar su conservación, seguridad vial y funcionalidad".

En conjunto, según ha remarcado el consejero, ambas carreteras acumulan cerca de 3,5 millones de euros en actuaciones específicas de refuerzo de firme. A ello se le suma el contrato de conservación integral de la zona suroeste, dotado con más de seis millones de euros, de los cuales, para la A-474 y la A-494 se destina "una inversión estimada en más de 1,4 millones de euros de este contrato".

Por un lado, según ha indicado Mario Muñoz-Atanet, en la A-474, que une Almonte con Hinojos, "se han programado actuaciones de mejora del firme por 955.000 euros entre 2023 y 2026, de los que ya se han ejecutado unos 454.000 euros" y "están previstos los otros 500.000 euros para el 2026".

Por otro lado, en la A-494, la cual visitó el consejero hace unos días, se está ejecutando un refuerzo de firme de 18 kilómetros, que corresponden al término municipal de Almonte, "con una inversión de 2,5 millones de euros", cuya finalización está prevista para finales de octubre.

En concreto, los trabajos, ejecutados por las empresas Probisa y Mebi, consisten en el fresado de las zonas deterioradas entre los kilómetros 35 y 53, tanto en la capa de rodadura como en la zona de los arcenes, que presentaban ondulaciones. Para nivelar la carretera, se coloca asfalto en todo el ancho con una capa de aglomerado de al menos seis centímetros. La previsión de finalización de estas obras es a mediados de octubre.

"Estamos invirtiendo para conservar, mejorar y seguir avanzando hacia una Andalucía conectada, donde las infraestructuras se acercan a personas, generan oportunidades y garantizan la cohesión territorial y también en la provincia de Huelva", ha subrayado.

"PROVINCIA ABANDONADA"

Por su parte, el parlamentario del PSOE Mario Jiménez, durante su intervención, ha acusado al consejero de ser "el responsable, durante su etapa como viceconsejero del desastre en la gestión de las políticas de fomento y transportes en la Junta de Andalucía"

"Usted se hereda a sí mismo y hereda un desastre absoluto que hace que estas políticas estén abandonadas y no haya más que anuncios y propaganda barata", ha enfatizado.

Asimismo, ha agradecido al consejero la visita a las obras de la A-494, pero "a raíz de la presentación de esta pregunta". "A partir de este momento le digo que vamos a presentar una pregunta todas las semanas si con eso usted se pone el chaleco amarillo y anuncia actuaciones que no iban a realizar".

Asimismo, ha incidido en que las A-474 y A-494 son dos vías "absolutamente vitales" en el entorno del Parque Nacional, que el propio Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana establecía como "absolutamente indispensable en el ámbito de la movilidad, con núcleos de población con un grandísimo interés turístico y especialmente la A-474, vinculada a la actividad agrícola". "Infraestructuras esenciales pero abandonadas absolutamente".

Por ello, le ha espetado al consejero que "no pueden seguir engañando a la provincia", ya que "no pueden prometer el desdoblamiento de la A-483 también en la zona y, al final, poner encima de la mesa la estafa de un tercer carril". "Ustedes tienen que actuar con contundencia".

Tras la intervención del socialista, el consejero le ha contestado que "la A-494 estaba planificada desde julio, que es cuando se contrató", además de que en esa vía "no se hacía ninguna actuación desde hace 24 años".

Asimismo, ha señalado que la "realidad" es que ambas carreteras disponen de "una planificación de inversiones de más de cuatro millones de euros destinados al refuerzo de firme y a la conservación integral".

"Somos plenamente conscientes de que la conservación de la red viaria exige un esfuerzo continuo, las necesidades evolucionan y siempre existen aspectos de mejora que requieren atención y seguimiento. Por eso, seguimos programando inversiones y ejecutando actuaciones para atender las necesidades existentes y mejorar progresivamente las condiciones de seguridad y comodidad", ha manifestado.

Al respecto, ha asegurado que el compromiso de la Consejería es "no dar el trabajo por concluido", sino "seguir actuando allí donde sea necesario, con planificación, seguimiento permanente y una gestión responsable de los recursos públicos". "Nuestro deber es mantener y mejorar una red viaria de más de 10.500 kilómetros aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades y gestionando los recursos públicos con responsabilidad".