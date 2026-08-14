Maíllo propone un plan de empleo para los municipios afectados por el incendio en Niebla (Huelva)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios en Zalamea La Real (Huelva) - POR ANDALUCÍA

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha propuesto un plan de empleo para los municipios afectados por el incendio forestal en Niebla (Huelva) con el objetivo de "garantizar la vida de los pueblos".

"La otra alternativa, como me ha dicho el alcalde de Berrocal, es que dejen la escritura de propiedad en cada casa y que abandonen el pueblo.

Y yo creo que esa sería la gran tragedia subsiguiente de este incendio", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en su visita al teatro municipal de Zalamea la Real (Huelva), donde continúan algunos de los desalojados por el incendio.

En paralelo, Maíllo ha pedido la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz con el objetivo de "crear y aprobar medidas concretas que lleven planificada una nueva actuación en la prevención y extinción de incendios" que ha relacionado con "la crisis climática".

"Es fundamental apagar los incendios en invierno y eliminar la precariedad laboral, sobre todo en los trabajadores del Infoca y los bomberos forestales, que tienen que ser contratados para todo el año", ha subrayado.

En esta línea, el portavoz de Por Andalucía ha felicitado y agradecido el "trabajo extraordinario" de los profesionales frente al incendio. Un agradecimiento que ha extendido a los alcaldes de los municipios afectados y que acogen a personas desalojados, voluntarios y trabajadores sociales que se encuentran con los vecinos afectados.

"Es muy emocionante ese ambiente de solidaridad, de apoyo en los momentos como vivimos y en una zona con un profundo sentido de comunidad", ha añadido.

"Hoy es un día malo porque es el día del encuentro con sus casas en el que han visto que sus casas no han sido afectadas, pero sí, todos los terrenos", ha señalado Maíllo tras visitar a alguno vecinos afectados por el incendio.