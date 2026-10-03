Más de 300 universitarias participan en un estudio de la UHU para estimar la 'Huella de Carbono Roja'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU) han participado en la primera fase de un estudio del Departamento de Enfermería que busca estimar la denominada 'Huella de Carbono Roja', un indicador que permitirá aproximarse al impacto ambiental derivado del uso y desecho de los productos de higiene menstrual, así como la actitud de las estudiantes hacia "la sostenibilidad y las barreras para adoptar alternativas más respetuosas con el medio ambiente".

Según ha informado la UHU en una nota, el estudio liderado por la Universidad de Huelva trata de responder a la pregunta "¿cuánto contamina la menstruación". El proyecto 'Huella de Carbono Roja' supone un indicador con el que el equipo investigador pretende aproximarse al impacto ambiental derivado del uso y desecho de los distintos productos de higiene menstrual.

La investigación ha despertado un notable interés entre las estudiantes de la Universidad de Huelva. Más de 300 jóvenes universitarias ya han participado en la primera fase del estudio, en la que han informado sobre sus hábitos de utilización y eliminación de productos como compresas, tampones, copas menstruales o ropa interior menstrual reutilizable.

A partir de estos datos, los investigadores podrán realizar una estimación del impacto ambiental asociado a estos dispositivos entre las estudiantes de las distintas titulaciones de grado.

La literatura científica señala que los productos menstruales desechables, especialmente las compresas tradicionales y los tampones, son los que generan un mayor impacto ambiental debido a los residuos que producen y a los materiales empleados en su fabricación.

En cambio, alternativas reutilizables como la copa menstrual o la ropa interior menstrual, entre la que se incluyen braguitas y biquinis menstruales, se sitúan entre las opciones más sostenibles al reducir de forma significativa la generación de residuos y la huella de carbono asociada a su ciclo de vida.

Además de cuantificar esta "Huella de Carbono Roja", el proyecto pretende conocer la actitud de las jóvenes universitarias hacia la sostenibilidad aplicada a la higiene menstrual, evaluar su interés por recibir formación específica sobre esta materia e identificar las principales barreras y facilitadores que influyen en la elección de productos menstruales más sostenibles.

Según ha indicado la institución académica, el objetivo es generar conocimiento que contribuya a diseñar futuras estrategias de sensibilización y educación ambiental desde una perspectiva de salud e igualdad.

El estudio está liderado por la doctora Elia Fernández Martínez, profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, y cuenta con la participación de investigadores de la propia Universidad de Huelva junto a especialistas de la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Oporto.

Asimismo, colabora en el proyecto la matrona Ángeles Márquez Carrasco, doctoranda del Programa de Ciencias de la Salud de la Universidad de Huelva, que desarrolla su tesis doctoral en el contexto de esta investigación.

La iniciativa cuenta con financiación pública competitiva del Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, dentro de la convocatoria destinada a impulsar investigaciones feministas.

El elevado nivel de participación registrado en esta primera fase pone de manifiesto el interés que este tema despierta entre las estudiantes universitarias.

Muchas de las participantes ya han mostrado su disposición a colaborar en las siguientes fases del proyecto y a participar en acciones formativas sobre sostenibilidad e higiene menstrual, lo que refuerza el potencial de esta investigación para promover hábitos de consumo más responsables y avanzar hacia una gestión menstrual más sostenible.