Mónica Rossi (Frente Amplio) impulsará desde el Senado el tren de cercanías para Huelva

Rebeca Martín y Mónica Rossi (Frente Amplio). - FRENTE AMPLIO

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio al Senado por la provincia de Huelva, integrada en la coalición Senado de Progreso, Mónica Rossi, ha anunciado su compromiso de impulsar desde la Cámara Alta la creación de una red de trenes de cercanías que conecte la capital onubense con los principales municipios de su entorno metropolitano.

Según ha informado Frente Amplio en una nota, la iniciativa pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan por motivos laborales, educativos o personales, al tiempo que contribuiría a avanzar hacia un modelo de transporte público más sostenible y accesible.

En esta línea, Rossi ha señalado que "Huelva no puede seguir siendo una de las provincias olvidadas en materia ferroviaria. Necesitamos dejar de hablar exclusivamente de las conexiones con Madrid o Sevilla y empezar a pensar también en cómo nos movemos dentro de nuestra provincia, entre nuestros pueblos y nuestra capital".

Además, ha añadido que "Huelva es una de las pocas ciudades en España que no cuenta con una red de estas características". Por tanto, la candidata ha defendido la importancia de que la coalición Senado de Progreso (PSOE/Frente Amplio) alcance la mayoría en el Senado para hacer realidad propuestas tan importantes para Huelva como la creación de una red de cercanías en el área metropolitana de Huelva.

Asimismo, Rossi ha destacado la creación de un recorrido ferroviario circular que conecte Huelva con Gibraleón, Trigueros, San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y el entorno de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida, "permitiendo establecer conexiones entre los principales núcleos de población de esta zona de la provincia".

Por otra parte, la propuesta contempla también estudiar la recuperación de infraestructuras ferroviarias existentes, como el apeadero de Huelva Mercancías, así como analizar la viabilidad de nuevas conexiones hacia Corrales, Bellavista y Aljaraque, incluyendo la posibilidad de establecer en este último municipio una estación "multimodal" que facilite los desplazamientos hacia la Costa Occidental mediante su conexión con líneas de autobuses eléctricos.

Al hilo, ha indicado que "estamos hablando de una infraestructura que puede transformar la movilidad cotidiana de nuestra provincia". Así, "un tren de cercanías permitiría que muchas personas pudieran acudir a su puesto de trabajo, a estudiar o a realizar gestiones sin depender permanentemente del vehículo privado".

En esta línea, ha explicado que "es una cuestión de sostenibilidad, pero también de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial".

Igualmente, la candidata ha insistido en que "el transporte público no puede ser un privilegio reservado a las grandes áreas metropolitanas". Así, "Huelva tiene población, actividad económica y necesidades suficientes para empezar a planificar una verdadera red ferroviaria de cercanías".

En este contexto, Rossi ha asegurado que, si obtiene representación en el Senado tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, trabajará para que esta reivindicación forme parte de la agenda del Gobierno de España, promoviendo los estudios de viabilidad y las actuaciones necesarias para avanzar progresivamente en su desarrollo.

Por otra parte, ha defendido la mejora de las conexiones ferroviarias convencionales con Sevilla, la modernización de la línea Huelva-Zafra y el estudio de una conexión ferroviaria hacia la Costa Occidental y Portugal como actuaciones complementarias para superar los déficits históricos de comunicaciones que presenta la provincia. "El Senado tiene que dejar de ser una cámara de bloqueo para convertirse en una cámara de propuestas y avances".

Además, Rossi ha situado entre sus principales compromisos electorales la recuperación de la utilidad política e institucional del Senado, una cámara que, a su juicio, durante los últimos cuatro años ha perdido buena parte de su capacidad para contribuir al desarrollo de políticas públicas por la estrategia de bloqueo impulsada por el PP.

De este modo, "una institución que debería servir para mejorar las leyes, representar los intereses de los territorios y buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía se ha convertido en demasiadas ocasiones en un instrumento de confrontación partidista", ha lamentado.

Frente a esta situación, la candidata de Senado de Progreso ha defendido la necesidad de recuperar una Cámara Alta "útil, propositiva y comprometida con los avances sociales", capaz de trasladar las necesidades de los distintos territorios al debate político estatal. "No queremos un Senado dedicado a poner obstáculos. Queremos un Senado que proponga, que construya y que ayude a mejorar la vida de la gente".

Así ha afirmado que "esto significa hablar de vivienda, de pensiones, de servicios públicos, de igualdad y, por supuesto, de las infraestructuras que necesita una provincia como Huelva".

Paralelamente, Rossi ha destacado que la candidatura conjunta de Senado de Progreso nace precisamente con la voluntad de favorecer una mayoría parlamentaria que permita desarrollar políticas públicas y evitar que la Cámara Alta siga siendo utilizada, según ha señalado, "como una herramienta de bloqueo político".

En este sentido, ha reivindicado el papel que pueden desempeñar los representantes de Frente Amplio en el Senado para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo económico y social de los territorios.

Por tanto, "quiero llevar al Senado las reivindicaciones que escuchamos cada día en los barrios y en los pueblos de Huelva. Quiero que nuestra provincia tenga voz cuando se hable de inversiones, de transporte público y de derechos sociales", ha remarcado.

Y, "quiero contribuir a que el Senado vuelva a ser una institución desde la que se planteen soluciones y avances para España, en lugar de una cámara desde la que se intente impedirlos", ha manifestado.

Finalmente, Mónica Rossi ha subrayado que "Huelva necesita representantes que no se conformen con denunciar sus carencias, sino que gobiernen para hacer realidad soluciones a las carencias históricas de la provincia de Huelva" y ha reiterado su compromiso de convertir la mejora de las comunicaciones ferroviarias y la implantación de una red de cercanías en una de sus prioridades de trabajo en la Cámara Alta.