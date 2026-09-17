Montero valora el papel "fundamental" del Gobierno para la instalación en Andalucía del Valle de Hidrógeno Verde

Una representación del PSOE-A encabezada por su secretaria general, María Jesús Montero, asiste al inicio de las obras del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Palos de la Frontera (Huelva). - PSOE-A

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este jueves el inicio de "un importante proyecto para el progreso de Huelva y Andalucía" como es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Moeve, y ha subrayado que "el Gobierno de España ha sido fundamental para la instalación de este proyecto" en dicha comunidad autónoma.

La líder socialista y exvicepresidenta del Gobierno se ha pronunciado así en un apunte en su cuenta en la red social 'X' tras asistir en Palos de la Frontera (Huelva) al acto que ha servido de pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de 'Onuba', la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a convertirse en el mayor 'hub' energético de hidrógeno renovable de toda Europa con una capacidad final de 2 gigavatios (GW) de electrólisis.

A dicho acto han asistido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades, y María Jesús Montero ha valorado posteriormente al hilo de dicho proyecto que "impulsar la actividad industrial sostenible es justo" lo que la comunidad autónoma andaluza "necesita para crear empleo de calidad y crecer con futuro".

Montero ha remarcado que "el Gobierno de España ha sido fundamental para la instalación de este proyecto en Andalucía, destinando 304 millones de fondos europeos que contribuirán a la creación de 3.700 empleos y a dar trabajo a más de 400 pymes de la zona".

La líder socialista andaluza ha concluido celebrando que, con este proyecto, se favorece "más energía limpia, más autonomía energética y más oportunidades para Andalucía".