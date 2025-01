Montero ve "magnífica" la noticia de la licitación del AVE Sevilla-Huelva y destaca "la apuesta" del Gobierno

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado la "magnífica noticia" que ha realizado este viernes en Huelva el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre que "en el primer trimestre del año se van a licitar los cinco tramos que van a hacer posible la conexión de alta velocidad Sevilla-Huelva", toda vez que ha subrayado en este sentido "la apuesta del Gobierno de España".

Así lo se ha pronunciado Montero en una atención a medios en Huelva tras asistir a un encuentro informativo organizado por la Cadena SER con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En este sentido, la también secretaria general del PSOE andaluz ha apuntado que "esto implica, ni más ni menos, que estaremos a 25 minutos desde Huelva para llegar a Sevilla y desde ahí coger las conexiones con el resto de España".

Asimismo, ha hecho hincapié en que se trata de "una noticia extraordinaria, no solamente para esta provincia" sino "también para Andalucía", por lo que ha puesto en valor "las inversiones" y "la apuesta que el Gobierno está haciendo para hacer posible esas infraestructuras".

En concreto, Puente ha anunciado este viernes que antes de que termine marzo el Gobierno central va a licitar la redacción de los proyectos de los cinco tramos en los que está dividida la Alta Velocidad Huelva-Sevilla, con un presupuesto de 1.608 millones para 95 kilómetros de vía. Así, ha remarcado que la realidad del AVE que unirá Sevilla a Huelva en 25 minutos "no tiene marcha atrás", toda vez que no ha dado fecha para la finalización de las obras porque "no le gusta generar expectativas y prefiere "ir de partido a partido".

El ministro ha subrayado que esta línea será "en ancho internacional o estándar, listos para recorrerse a una velocidad de 350 kilómetros por hora de velocidad máxima, más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros" y parada en La Palma del Condado --lo que subirá a media hora el tiempo de llegada-- y dotará a Huelva "de un ferrocarril del siglo XXI", lo que "va a dar un empujón tremendo a este territorio". "Estamos mucho más cerca de materializar la Alta Velocidad" porque "ya no hay obstáculos", ha remarcado.

En concreto, los cinco tramos que está previsto licitar a lo largo del primer trimestre del año son: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla y Niebla-Huelva.