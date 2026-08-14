Moreno espera que 114 desalojados por el incendio de Niebla (Huelva) puedan regresar a sus casas este viernes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al PMA del incendio de Niebla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes en el Puesto de Mando Avanzado por el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que el Comité de Operaciones va a proponer la autorización para que 114 personas desalojadas puedan regresar a sus casas esta misma noche si la coordinación así lo ratifica, sumándose a los 60 vecinos que ya volvieron a sus hogares en la jornada anterior.

Así lo ha manifestado Moreno en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para conocer de primera mano la evolución del fuego, que ya habría recorrido más de 38.000 hectáreas, aunque no todas estarían calcinadas, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El presidente de la Junta de Andalucía ha señalado que se trata de 20 vecinos del Membrillo Alto, 73 del Pozuelo y 21 de Las Delgadas, todas aldeas de Zalamea La Real. "Creo que eso es una buena noticia", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que en la tarde y la noche de este viernes se van a producir "rachas de viento que pueden llegar a estar incluso por encima de 50 kilómetros por hora", lo que significa que "a pesar de que ya solo queda solamente un frente, esas rachas de viento de por encima de 50 kilómetros por hora de aquí hasta las 11,00 horas podrían reavivar fuegos que ya están controlados, porque hay todavía zonas muy calientes y zonas que evidentemente pueden volver a arder".

Moreno ha destacado que este fuego "no tiene un precedente claro en su comportamiento en Andalucía", al haber mantenido un nivel de "agresividad ininterrumpido" durante siete días sin ceder "ni una sola ventana de oportunidades". Las cambiantes rachas de viento, que "han jugado como una ruleta" girando en todas las direcciones, han sido el gran enemigo a batir, dificultando enormemente las labores de extinción", ha subrayado.

El presidente de la Junta ha indicado que, a pesar de la virulencia y la orografía escarpada, la estrategia científica y de planificación desplegada ha logrado "encauzar" el incendio hasta "dejar un único frente activo, el del este". Para ello, ha enfatizado que se ha desplegado un operativo "imponente" con "más de mil efectivos coordinados de distintas administraciones; hasta 33 medios aéreos simultáneos; 21 autobombas y 18 bulldozers abriendo cortafuegos de defensa y 40 grupos de bomberos forestales especializados".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que, a pesar de la gravedad de la "catástrofe" medioambiental y la virulencia del incendio, ha puesto en valor que "no se hayan producido pérdidas de vidas humanas" ni daños estructurales en inmuebles o viviendas de los vecinos como si pasara en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), declarado este pasado 9 de julio en el paraje de Almocáizar, que dejó 14 fallecidos y 18 personas atendidas

En su comparecencia, Moreno ha expresado un "profundo agradecimiento" a los vecinos afectados por su comportamiento "ejemplar y responsable", así como a los alcaldes de los municipios implicados por su "compromiso total" para coordinar las evacuaciones.

Asimismo, ha extendido su reconocimiento a todo el equipo del Plan Infoca, a los bomberos de los consorcios provinciales de Huelva y Sevilla, al vicepresidente del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, y a los representantes del Estado, citando de forma especial el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita, el GREA, el 061, Cruz Roja y Protección Civil.