Nerva (Huelva) presentará recurso contra la modificación AAI del vertedero y realizará seguimiento de su actividad

Imagen de las instalaciones del complejo de gestión de residuos industriales. - AYUNTAMIENTO DE NERVA

NERVA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Nerva (Huelva), Josema Domínguez, ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de alzada contra la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), aprobada el pasado 21 de agosto por parte de la Junta de Andalucía, del complejo de gestión de residuos industriales para el cierre "ordenado" y el sellado de las instalaciones y fijar la transformación del recinto desde un modelo centrado en el depósito hacia un complejo de tratamiento, reciclaje y valorización de materias primas, según indicó la Junta.

En un comunicado, el Consistorio nervense ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos municipales analizarán la resolución "para recurrir aquellos aspectos que puedan afectar a los intereses y competencias de Nerva". "Que la autorización dependa de la Junta no significa que Nerva tenga que limitarse a mirar. Vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a nuestro alcance para defender a nuestro pueblo", ha señalado el alcalde.

Paralelamente, ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará un "seguimiento permanente" de la actividad del complejo, "reclamando información periódica sobre residuos recibidos, tonelajes, capacidad disponible, analíticas, aguas, emisiones, olores, inspecciones, incidencias y evolución de las distintas fases de explotación".

En este sentido, ha explicado que una de las "principales exigencias" será conocer "cuánto tiempo y capacidad real" le queda a la instalación. Para ello, el Ayuntamiento defenderá una auditoría volumétrica periódica e independiente y reclamará que el proceso de sellado y clausura "se traduzca en un calendario público, medible y verificable".

El Consistorio también "reforzará" la documentación de "los episodios de olores" y reclamará "una mayor coordinación" entre DSM, Ayuntamiento, Protección Civil y 112 en materia de seguridad y emergencias.

"UNA NUEVA RELACIÓN ECONÓMICA CON NERVA"

Domínguez considera que la transformación de la actividad del complejo, con un "mayor peso" del tratamiento, recuperación y valorización, "debe implicar también una nueva relación económica con el municipio". Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento abrirá "una negociación" para alcanzar un nuevo acuerdo "estable" con DSM en el que "el retorno para Nerva no dependa exclusivamente de las toneladas depositadas, sino del conjunto de la actividad industrial desarrollada en el municipio".

Señala que ese retorno "deberá contribuir" a generar empleo y formación, impulsar proyectos ambientales, recuperar espacios, mejorar la eficiencia energética y favorecer la diversificación económica, con "el objetivo de fondo" de "preparar a Nerva para depender cada vez menos del vertedero".

"Nuestro objetivo no puede ser cobrar más por tener vertedero, sino aprovechar los años que queden para preparar a Nerva para un futuro sin él", ha afirmado el alcalde.

"LUCHA HISTÓRICA DE NERVA"

El alcalde ha mostrado también su "respeto y reconocimiento" a "todas las personas que durante décadas han mantenido viva la reivindicación del 'No al vertedero', una lucha que forma parte de la historia y la memoria colectiva del municipio y que ha contribuido a incrementar los controles y las exigencias sobre la instalación", ha señalado.

Domínguez considera que reconocer aquella lucha implica también "adaptar la respuesta municipal a la realidad actual". "Honrar aquella lucha no consiste en repetir exactamente las mismas respuestas treinta años después; consiste en no resignarnos, seguir exigiendo y utilizar cada herramienta disponible para defender Nerva", ha subrayado.

El Ayuntamiento entiende que las reivindicaciones "siguen siendo legítimas y necesarias", pero que la responsabilidad institucional "exige además actuar y gestionar: recurrir las decisiones que puedan perjudicar al municipio, controlar la actividad, exigir inspecciones y garantías, avanzar hacia una clausura progresiva y preparar a Nerva para el futuro".

REUNIÓN CON LOS PORTAVOCES MUNICIPALES

Dentro de esta estrategia, Josema Domínguez ha anunciado que la próxima semana convocará a los portavoces de los grupos municipales para analizar la nueva situación y marcar la hoja de ruta que seguirá el Ayuntamiento de Nerva. El alcalde considera que una cuestión "de esta trascendencia para el presente y el futuro del municipio" debe abordarse "desde la información, el diálogo y la defensa de los intereses generales de Nerva".

De este modo, ha señalado que la posición municipal se resume en "cuatro grandes compromisos", el de "recurrir, controlar, clausurar y transformar". "No estamos al lado de la Junta ni de DSM. Ni en contra de nadie por obligación. Estamos al lado de Nerva. Si la instalación entra en una nueva etapa, Nerva también tiene derecho a entrar en una nueva etapa y a participar en decidirla", ha concluido Josema Domínguez.

RECURSOS DE LA PLATAFORMA CONTRA EL VERTEDERO

De otro lado, la plataforma 'Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva, Ya' --conformada por diferentes colectivos sociales, ecologistas y formaciones políticas-- ha expresado su "profunda sorpresa" y rechazo ante la reciente resolución de la modificación de la AAI del vertedero por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En nombre de la plataforma, uno de los portavoces y exalcalde Nerva --actualmente teniente de alcalde--, José Luis Lozano, ha criticado las "prisas" del Gobierno andaluz para otorgar esta autorización y considera que "se ha actuado con premeditación, nocturnidad y alevosía" al coincidir con el periodo vacacional y las fiestas locales.

Lozano ha lamentado que la administración autonómica haya resuelto el expediente "sin haber mostrado la más mínima sensibilidad" hacia las alegaciones "técnicas, científicas, sociales y de salud" presentadas por diversas administraciones y colectivos, así como que "no se hayan tenido en cuenta" los recursos contencioso-administrativos aún pendientes de resolución judicial, ni el "rechazo frontal" de la población "tras más de 30 años de actividad de las instalaciones".

"Es inaudito que en el primer cuarto del siglo XXI se siga legislando de espaldas a la voluntad de un pueblo", ha dicho antes de calificar "pesadilla inacabable" la continuidad de la instalación. Según Lozano, la aprobación en el mes de agosto persigue la "indefensión" del municipio frente a una medida que "condena a Nerva a soportar la continuidad del vertedero de residuos tóxicos por varias décadas más".

Ante este escenario, la plataforma ha anunciado que agotará "todos los medios al alcance", tanto judiciales como administrativos y sociales, para revertir lo que consideran una "cacicada" y frenar el "abandono histórico que sufre la comarca".

Finalmente, el representante del colectivo ha hecho un llamamiento a la "unidad de acción" de toda la ciudadanía y fuerzas políticas para "combatir conjuntamente" la resolución.

De otro lado, Ecologistas en Acción ha mostrado su "sorpresa" sobre esta resolución antes "las numerosas alegaciones" presentadas y señala que "esto aún no ha terminado" ya que "se puede presentar recursos de alzada hasta el próximo 21 de septiembre", aunque considera que "se resolverá, previsiblemente, a favor" de la empresa, "como ha pasado con todas las cuestiones relacionadas, a pesar de los informes científicos".

Por ello, avisan de que "estudiarán bien" la ampliación de la AAI y que, si es necesario, se irá "a un recurso contencioso" al considerar que "no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones referidas a la salud y al futuro de Nerva".