Presentación de 'La Noche en Blanco y Azul' de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo y Comercio, Sonia Márquez; y la presidenta de la Asociación de Comerciantes Distrito VI y vocal de la junta de Huelva Comercio, Noelia Galvín, han presentado este martes 'La Noche en Blanco y Azul', que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre, víspera del Black Friday. Se trata de una iniciativa ya consolidada en el calendario comercial de Huelva para dinamizar el comercio local y alentar las compras en establecimientos comerciales de los barrios de la capital.

Márquez ha explicado que la programación de la jornada ha sido diseñada por el Ayuntamiento en colaboración con Huelva Comercio, y está concebida "para promover el consumo en una fecha clave para el comercio de nuestros barrios, aprovechando el impulso del ambiente navideño para animar a los onubenses".

"Estamos muy satisfechos de que esta iniciativa haya encontrado su espacio como una apuesta continuada por nuestro comercio local, nuestros barrios y por la dinamización de la cuidad", ha dicho.

Así, ha destacado que desde la Concejalía de Turismo y Comercio tienen "muy claro" que apoyar al comercio de proximidad es "apostar por la economía local". "Nuestros establecimientos generan empleo, sostienen a muchas familias, ofrecen un servicio cercano y contribuyen a mantener vivas nuestras calles y nuestros barrios", ha añadido.

La concejal ha avanzado que 'La Noche en Blanco y Azul' se celebrará en la víspera del Black Friday, como una reivindicación también del modelo de comercio "más cercano y más humano". "Porque frente a las grandes plataformas, proponemos salir a la calle, descubrir los establecimientos de nuestros barrios, disfrutar de sus promociones y apostar por quienes cada día trabajan por el progreso socieconómico de nuestra ciudad", ha manifestado.

En este sentido, Márquez ha subrayado que se quiere hacer, además, de una manera "atractiva y participativa" implicando a negocios de los barrios de la capital, en los que los onubenses "podrán disfrutar de ofertas y grandes promociones". "Porque el objetivo no es solamente incentivar las ventas durante una tarde-noche, sino generar flujos, captar visitantes, dar visibilidad a los establecimientos y reforzar el vínculo entre el comercio y la ciudadanía", ha explicado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Distrito VI y vocal de la junta de Huelva Comercio, Noelia Galvín, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva y, "muy especialmente, a la Concejalía de Turismo y Comercio" esta iniciativa de dinamización comercial y cultural con el objeto de apoyar al comercio local, buscar animar las compras en el comercio de proximidad y en los barrios y de "sensibilizar a los onubenses de la necesidad de mantener vivo al pequeño comercio".

En este sentido, ha subrayado que "no solamente genera empleo, sino que mantiene viva la ciudad, que es el sustento de miles de familias y que, por lo tanto, es un motor económico muy necesario para que Huelva siga creciendo. Así que, desde aquí, animamos a todos los ciudadanos a que sigan apostando y comprando en el pequeño comercio, el de proximidad".

PASAPORTE DEL PEQUEÑO COMERCIO DE HUELVA

Una de las actividades más novedosas de este año es la obtención del Pasaporte del Pequeño Comercio de Huelva, que permitirá entrar en el sorteo de vales de compras por valor total de 800 euros, a gastar en los 82 establecimientos adheridos a la promoción.

Dicho pasaporte, que desde hace días ya se puede conseguir en los más de 82 establecimientos participantes repartidos por varios barrios de la capital e identificados con el cartel de 'La Noche en Blanco y Azul', permite a su poseedor acumular los cinco sellos correspondientes a otros tantos tickets de compras, por valor superior a 15 euros cada uno, requeridos para participar en el sorteo.

Solo se permite un sello por ticket y en el interior del pasaporte han de incluirse los cinco tickets necesarios que se recogen en las bases de participación.

Una vez debidamente cumplimentado con los cinco sellos y con los tickets adjuntados, los participantes han de anotar sus datos personales y depositarlo en el buzón habilitado en el quiosco de la Plaza de las Monjas los días 19, 20, 24 y 25 de noviembre, en horario de 10,30 a 13,00 y de 18,00 a 20,00.

El sorteo se realizará el día 26 de noviembre durante la celebración del desfile y obsequiará a sus ganadores con vales de compra de diferentes cantidades económicas hasta completar el valor total de 800 euros de la promoción, que los agraciados habrán de gastar obligatoriamente en los establecimientos adheridos.

Los establecimientos participantes ejercen su actividad en diferentes sectores: tiendas de moda y complementos, decoración, centros dietéticos y de estética, peluquerías, floristerías, ópticas, librerías o carnicerías.

PROGRAMACIÓN

El próximo 26 de noviembre la plaza de El Punto se convertirá de 18,00 a 19,00 horas en un gran espacio familiar con actividades de animación como pintacaras, globoflexia, cuentacuentos y juegos para que tanto niños como adultos se impliquen en una fiesta de convivencia "idónea para alentar compras conjuntas".

Y desde las 19,00 hasta las 20,00, la Plaza de las Monjas recoge el testigo para convertirse en otro punto de encuentro, con actividades de animación como pintacaras o globoflexia, para disfrutar de un ambiente familiar idóneo para animar a las compras.

Asimismo, no podrá faltar el tradicional Desfile-Pasarela, en la Puerta del Ayuntamiento de Huelva, que entre las 18,30 y las 22,45 horas brindará a los asistentes un colorido desfile de propuestas de una veintena de comerciantes locales con las últimas tendencias en moda, complementos, joyería, equipamiento deportivo y cosmética.

Además, desde las 21,30 horas, una charanga llenará de música y ritmo los aledaños del Ayuntamiento y las principales plazas y calles comerciales adyacentes con "un divertido pasacalles generando un ambiente vibrante y perfecto para dinamizar las compras". Igualmente, para facilitar las compras, numerosos establecimientos comerciales ampliarán su horario de atención al público hasta las 00,00 horas, "permitiendo así que se beneficien también otros sectores como la hostelería".