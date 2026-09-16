Las obras de la calle de Los Mozárabes de Huelva alcanzan el 80% de ejecución y avanzan conforme al calendario previsto

Visita a las obras de la calle de Los Mozárabes de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, y la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado las obras de la calle de Los Mozárabes, que han alcanzado ya el 80% de ejecución y avanzan "conforme al calendario previsto".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la visita, en la que también han participado técnicos municipales de ambas concejalías, se ha comprobado el avance de los trabajos y las nuevas mejoras que se incorporarán al entorno.

De este modo, Pilar Miranda ha señalado que es "una satisfacción poder revisar las obras y comprobar que están funcionando magníficamente, dentro de plazo y con un resultado que está quedando muy bien".

La alcaldesa ha destacado que la actuación permitirá pasar de las actuales 103 plazas a un total de 148, incluyendo plazas reservadas para personas con discapacidad, además de mejorar la accesibilidad, el mobiliario urbano y las zonas de arbolado.

"Es una obra práctica, que va a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, pero que también va a embellecer este barrio con una gran zona peatonal vinculada al aparcamiento", ha explicado Miranda, que ha avanzado que "una vez que se finalice esta actuación, se sacará la licitación la plaza de los Emires, que también va a ser una gran obra".

La alcaldesa ha enmarcado ambas actuaciones en el conjunto de intervenciones que el Ayuntamiento está desarrollando en los barrios de Huelva y ha señalado que "todos los vecinos y vecinas, independientemente de donde vivan, tienen derecho a vivir en las mejores condiciones".

En este sentido, ha defendido la "necesidad" de "seguir mejorando los espacios públicos, el asfaltado, las plazas, las calles y las zonas de aparcamiento de los distintos barrios de la ciudad".

Por su parte, Felipe Arias ha destacado la "importante transformación por todos los barrios de Huelva" que "ha llegado al barrio de Zafra de manera importante".

El primer teniente de alcaldesa ha señalado que los trabajos responden a las necesidades planteadas por los vecinos, especialmente en materia de aparcamiento, zonas verdes y modernización del entorno. Arias ha valorado, asimismo, el ritmo de ejecución de la obra, señalando que "en menos de dos meses prácticamente está finalizada", y ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales y de la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

Además, ha anunciado que, en coordinación con la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, se ampliará el número de árboles en otras aceras del entorno y se instalarán cargadores eléctricos con reserva para vehículos de este tipo.

Por otro lado, Mariló Ponce ha explicado que desde la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, en colaboración con Urbanismo, "se va a ampliar en este acerado seis parterres para poner árboles de gran porte". Estos espacios tendrán unas dimensiones de diez metros por 1,20 metros y se plantarán ejemplares de gran porte acompañados de otras especies para generar "un sistema de vegetación diversa", con el objetivo de aportar sombra y mejorar la presencia del arbolado en la plaza.

45 PLAZAS MÁS

La actuación de la plaza de los Mozárabes cuenta con un presupuesto de 326.110,13 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos contemplan la creación de 45 nuevas plazas de aparcamiento, hasta alcanzar las 148, junto con la renovación de los acerados y pavimentos, la mejora de la accesibilidad, la incorporación de nuevo mobiliario urbano, iluminación, señalización y zonas verdes.

Con el 80% de los trabajos ejecutados, la obra civil y los acerados se encuentran prácticamente finalizados y los trabajos se centran en las actuaciones necesarias para completar el espacio, entre ellas el asfaltado, la pintura y señalización horizontal, las plantaciones, la instalación del mobiliario y la señalización.

La intervención tendrá continuidad en el entorno de Zafra con la próxima licitación de la Plaza de los Emires, una actuación con la que el Ayuntamiento continuará trabajando en "la mejora de los espacios públicos y en la respuesta a las necesidades planteadas por los vecinos".