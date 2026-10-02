El OCIb dedica en Huelva una conferencia y la proyección de un documental al caballo mesteño en América

Cartel del evento. - OCIB

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) invita a descubrir una historia que relaciona las marismas de Doñana con América a través del caballo. La actividad, titulada 'El caballo mesteño en América', forma parte de la XIX edición del festival y reunirá una conferencia del catedrático de la Universidad de Huelva Juan Carlos González Faraco con la proyección de Mesteño, el caballo de las marismas que conquistó América, dirigido por Antonio Márquez.

González Faraco es catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Huelva. Su trayectoria investigadora incluye trabajos sobre las tradiciones ganaderas de Doñana y, junto con el antropólogo Michael D. Murphy, ha estudiado la relevancia histórica e internacional de los caballos marismeños. Esa dedicación al territorio aporta una perspectiva para examinar el tema de la conferencia, ha indicado el OCIb en una nota.

La palabra mesteño se utilizaba para designar animales sin dueño conocido que vivían asilvestrados, y está en el origen del término mustang, asociado a los caballos libres de Norteamérica.

Un estudio científico en el que participó la Estación Biológica de Doñana-CSIC encontró ascendencia principalmente ibérica en antiguos caballos norteamericanos analizados por sus investigadores. El hallazgo documenta un vínculo con la península ibérica, sin señalar a Doñana como procedencia exclusiva de aquellos animales.

El documental de Antonio Márquez se detiene en la vida de los caballos de las marismas a lo largo de las cuatro estaciones y en la labor de los yegüerizos que cuidan las manadas. Entre las prácticas que recoge figura la Saca de las Yeguas, una tradición estrechamente vinculada a la vida de Doñana.

La conferencia y la proyección ponen en diálogo las tradiciones ecuestres de Doñana con la historia del caballo en América. Ese recorrido responde a la vocación del OCIb de unir culturalmente las dos orillas del Atlántico y proyectar a Huelva como "capital europea" de la cultura iberoamericana.

La conferencia y la proyección se realizarán el 8 de octubre, a las 19,00 horas, en el salón del Centro Cultural José Luis García Palacios y el acceso será libre.