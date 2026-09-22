Pescadores urgen a modernizar los barcos del Golfo de Cádiz con ayudas estatales y espacios adaptados a la mujer

El presidente de Facope y Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar' de Punta Umbría (Huelva), Manuel Fernández Belmonte (en el centro de a imagen), junto al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, a la izquierda. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) y Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar' de Punta Umbría (Huelva), Manuel Fernández Belmonte, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una actualización de las cuantías de apoyo a la renovación de la flota pesquera, tras señalar que las condiciones actuales se encuentran "congeladas desde hace más de veinte años" y deben adaptarse a las necesidades del sector.

Así lo ha manifestado Fernández Belmonte durante una reunión de trabajo mantenida este martes con el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y el concejal delegado de Pesca, José Antonio González López, tras realizar una visita a la Lonja municipal para abordar la situación actual del sector pesquero y la problemática del caladero en el Golfo de Cádiz.

Fernández Belmonte ha subrayado que el sector necesita una flota "renovada, más segura y más eficiente", al tiempo que ha defendido que el debate trasciende el ámbito económico para situarse en la "seguridad y el bienestar de quienes salen cada día a la mar".

En este sentido, ha incidido en que la modernización de los barcos debe incluir la mejora de condiciones laborales y la incorporación de espacios "adecuados", como camarotes y aseos, para favorecer la presencia de mujeres y el relevo generacional en la actividad.

Asimismo, el representante del sector pesquero ha instado a Europa a explorar "nuevas alternativas" energéticas que reduzcan la dependencia de los combustibles tradicionales, promoviendo la investigación y desarrollo de soluciones como la electrificación de embarcaciones hacia una flota más sostenible.

Respecto a la pesquería de la chirla en el Golfo de Cádiz, marcada por la "sobreexplotación", Fernández Belmonte ha abogado por adaptar el esfuerzo pesquero y la flota a la "realidad" del caladero, buscando no solo reducir el número de barcos, sino lograr que las unidades que permanezcan sean "más eficientes, seguras y permitan vivir dignamente de este trabajo".

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha garantizado el respaldo del Ayuntamiento a las reivindicaciones del sector para lograr una regulación eficaz de la chirla.

El regidor ha señalado la necesidad de evaluar el alcance de las ayudas planteadas por la Junta de Andalucía e instar a mayores recursos si resultan insuficientes, teniendo en cuenta la situación de los desguaces e indemnizaciones para armadores y marineros.

Durante el encuentro, en el que también se ha analizado la situación de otras modalidades como el cerco, la sardina o el boquerón, Hernández Cansino ha ratificado el "compromiso" municipal con la Cofradía y ha defendido una acción coordinada entre administraciones --desde el ámbito europeo hasta el local-- para "garantizar" el futuro de la pesca en la localidad.