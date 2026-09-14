El Plan de Asfaltado avanza al centro de Huelva con actuaciones en la avenida de Alemania y Santo Domingo de la Calzada

Imagen de la visita al asfaltado en la avenida de Alemania de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha supervisado los trabajos que se están ejecutando en la avenida de Alemania y la calle Santo Domingo de la Calzada, dos de las vías incluidas en el Plan Municipal de Asfaltado 2026, que continúa desarrollándose de forma simultánea en distintos puntos de la capital.

Además, en la noche de este lunes está previsto acometer los trabajos de pintura y señalización horizontal en las calles del barrio de San Sebastián que ya han sido asfaltadas, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Pilar Miranda ha señalado que "el objetivo es que las calles de Huelva estén en condiciones, por seguridad y para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida" y ha destacado que el Plan de Asfaltado 2026 contempla la actuación en cerca de 50 calles con una inversión de 2,3 millones de euros.

De esta forma, ha explicado que "se está trabajando en la avenida de Alemania y Santo Domingo de la Calzada" y, al mismo tiempo, se sigue avanzando en otros puntos de Huelva", así como ha puesto de relieve el carácter "progresivo y territorial" de un plan que se está desarrollando mediante tres lotes para permitir la ejecución simultánea de actuaciones.

Asimismo, Miranda ha avanzado que el Ayuntamiento está trabajando ya en un nuevo Plan de Asfaltado cuya licitación está prevista próximamente, con el objetivo de mantener la continuidad de estas actuaciones.

ACTUACIONES EN DISTINTOS PUNTOS

Los trabajos de esta semana se concentran en el entorno de la avenida de Alemania y Santo Domingo de la Calzada, en una zona próxima a la Plaza 12 de Octubre y a los límites del Casco Histórico, donde estas vías conectan con el entramado de calles que conforman la isla peatonal de la capital.

De esta manera, el Plan de Asfaltado continúa extendiéndose por diferentes barrios y espacios de Huelva, después de las actuaciones realizadas en Isla Chica, el barrio de San Sebastián, El Matadero, El Huerto Paco, la avenida de Honduras y otros puntos incluidos en la programación.

En el caso del barrio de San Sebastián, una vez finalizados los trabajos de renovación de las calzadas, esta noche se desarrollarán las actuaciones de pintura y señalización horizontal. La realización de estos trabajos durante la noche permite minimizar las afecciones al tráfico y al estacionamiento y completar progresivamente las actuaciones previstas.

El Plan Municipal de Asfaltado 2026 cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros y contempla actuaciones en cerca de 50 calles. La ejecución se ha dividido en tres lotes con el objetivo de que los trabajos puedan desarrollarse de manera simultánea en diferentes zonas de Huelva y avanzar de forma progresiva en la mejora de las calzadas.

El Ayuntamiento mantiene, además, estos trabajos dentro de una programación que combina las actuaciones del Plan de Asfaltado con las labores ordinarias de mantenimiento y las reparaciones puntuales que requieren las vías públicas.