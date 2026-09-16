El Pleno aprueba las distinciones del 150 aniversario de Huelva y concede la Medalla de Oro al rey Felipe VI

Pleno extraordinario municipal para la aprobación de las distinciones otorgadas con motivo de la celebración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa Colón de Huelva ha acogido este martes la celebración del Pleno extraordinario municipal, convocado para la aprobación de las distinciones otorgadas con motivo de la celebración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Huelva. De este modo, ha sido aprobada la concesión de las diez distinciones honoríficas previstas con motivo de este aniversario, una propuesta apoyada por todos los grupos políticos municipales, con la abstención del Grupo Mixto.

Además, también ha sido aprobada la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva al rey Felipe VI, en el marco de la misma efemérides. Esta iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, salvo el Grupo Mixto, que ha votado en contra, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante el Pleno el significado de esta conmemoración como reconocimiento a los onubenses que, "generación tras generación", han contribuido al crecimiento de la capital.

"Porque hace 150 años una pequeña villa blanca, de casitas blancas y cabezos fue reconocida con el título de Ciudad y esto no fue un regalo, fue la respuesta a una realidad, a un esfuerzo, a un crecimiento", ha dicho antes de destacar que aquella Huelva de 1876 "era ya una sociedad pujante heredera de un legado milenario y abierta a la modernidad, la industrialización y el desarrollo".

En este sentido, la alcaldesa ha afirmado que "quien mire hoy a Huelva encontrará una Huelva irreconocible en lo material y, sin embargo, fiel a su esencia" y ha destacado que se mantiene "la misma vocación abierta, la misma capacidad de trabajo, el mismo carácter que nunca se rinde" y una ciudadanía "leal, honrada, honesta y trabajadora".

La primera edil también ha repasado algunos de los principales hitos de la evolución de la capital durante este siglo y medio, como "la consolidación de su puerto como puerta de Europa hacia el Atlántico", el desarrollo de "un importante tejido industrial y económico", el crecimiento de los barrios, la creación de la Universidad de Huelva y la consolidación de referentes culturales y deportivos.

Asimismo, ha defendido que Huelva "ha sabido, en cada generación, reinventarse sin perder la memoria de quien es" y ha agradecido la contribución de las entidades y personas que recibirán las distinciones, señalando que "representan los mejores valores de nuestra sociedad" y que son "nuestros embajadores" y "nuestro mayor orgullo".

La alcaldesa ha concluido su intervención reivindicando el carácter colectivo de estos 150 años de historia y la "responsabilidad" de seguir construyendo el futuro de Huelva juntos "porque nosotros, nietos y nietas de aquellos onubenses valientes, reconocemos en este Pleno a quienes con su trabajo y esfuerzo nos han permitido ser la gran ciudad que hoy somos y lo hacemos con enorme orgullo y agradecimiento, pero también con responsabilidad, la de seguir trabajando cada día desde cada ámbito de la sociedad para seguir creciendo, para seguir avanzando, para seguir construyendo esta ciudad a la que tanto amamos".

DIEZ DISTINCIONES

La propuesta aprobada por el Pleno contempla diez distinciones honoríficas, vinculadas a diferentes ámbitos que han sido fundamentales en la construcción y desarrollo de Huelva. En Compromiso Social, la Compañía de las Hermanas de la Cruz, por "sus 116 años de servicio y atención a las personas más vulnerables de Huelva".

En Cultura, la Fundación José Caballero, por su labor como "guardiana" de la colección del artista onubense y por su "generosidad" en la cesión de su legado a la ciudad. En Defensa del Legado Histórico, la Real Sociedad Colombina Onubense, por sus 146 años de trayectoria "en la defensa y divulgación del legado colombino de Huelva".

En Impulso Económico, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), por su trayectoria de "representación y apoyo" al tejido empresarial de la ciudad. En Deporte, el Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español y una institución "inseparable de la historia y la identidad de Huelva". En Vocación Marinera y Portuaria, la Autoridad Portuaria de Huelva, por "su contribución histórica al desarrollo económico y a la proyección atlántica de la ciudad".

En Conocimiento, la Universidad de Huelva, por su papel "fundamental" en la formación, la investigación y la "generación de talento", además de "ser fruto de una reivindicación de toda la sociedad onubense". En Tradiciones, la Hermandad de la Cinta Coronada, por su vinculación histórica con "una de las tradiciones y devociones más arraigadas de Huelva".

En Transformación Urbana, el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, "por su contribución a la evolución de la ciudad a través de la arquitectura y el urbanismo". Y en Proyección Exterior, Carolina Marín, "por llevar el nombre de Huelva a los escenarios deportivos internacionales y convertirse en una de las grandes embajadoras de la ciudad".

Respecto a la Medalla de Oro al rey Felipe VI, la concesión se vincula al origen de la propia celebración. El 17 de septiembre de 1876, mediante Real Decreto firmado por el Rey Alfonso XII, Huelva recibió el título de Ciudad. Ciento cincuenta años después, el Ayuntamiento establece con esta distinción "un vínculo simbólico entre aquel reconocimiento y la conmemoración del aniversario".