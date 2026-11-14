El PP de Huelva mantiene que "está en juego si Huelva sigue la última de la fila o pasa a ser una prioridad" el 29N

El candidato número 1 del Partido Popular (PP) al Senado por Huelva, Alberto Fernández. - PP HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 del Partido Popular (PP) al Senado por Huelva, Alberto Fernández, ha señalado que "ocho años de Sánchez han sido ocho años perdidos para Huelva", con una provincia "sin AVE, sin obras de agua, sin red eléctrica y con carreteras del Estado olvidadas".

Según ha informado el PP de Huelva en una nota, el próximo 29 de noviembre "está en juego si Huelva sigue la última de la fila o pasa a ser una prioridad, si el campo tiene agua y si nuestros hijos cogen el AVE en su tierra".

Así, Fernández ha contrapuesto la gestión de los gobiernos del PP con la del Ejecutivo central. "Donde gobierna el PP hay presupuestos, y con presupuestos hay inversiones, servicios y certezas", ha señalado, recordando que "los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 contemplan casi 420 millones de euros de inversión para Huelva, frente al Gobierno de Sánchez que termina la legislatura sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado".

Por otro lado, el dirigente popular ha puesto el foco también en el agua y en el sector agrícola. "El campo de Huelva da de comer a Europa y da empleo a miles de familias", ha recordado, para reclamar que "necesita agua en referencia a las obras hidráulicas que dependen del Estado".

Por último, ha señalado que "hay que elegir entre un Gobierno agotado y sin presupuestos o un Gobierno que gestiona". Por tanto, "el 29N se trata de que Huelva avance, de que deje de esperar, de que empiece a crecer y de que, por fin, las inversiones lleguen a la provincia".