El PP vuelve a reclamar al Gobierno "más seguridad, vigilancia y medios" para la costa de Huelva

La diputada nacional por Huelva Bella Verano y el senador Carmelo Romero en una reunión con representates de la AUGC en Huelva. - PP HUELVA

HUELVA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por Huelva Bella Verano ha reclamado al Gobierno de España "un refuerzo de la seguridad y la vigilancia" en la provincia, especialmente en el litoral onubense, así como "un incremento de los medios humanos y materiales" destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En primer lugar, Verano ha trasladado sus "condolencias" a los familiares y allegados de las tres personas fallecidas en la tragedia ocurrida anoche en Isla Cristina y ha pedido "máxima prudencia y respeto" hacia la investigación, dado que las circunstancias de lo sucedido todavía están por esclarecer y todas las hipótesis permanecen abiertas.

Tras estos acontecimientos, Bella Verano ha registrado junto al diputado Manuel García Félix una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer "si considera suficientes los medios humanos y materiales desplegados actualmente en la provincia de Huelva"; qué respuesta "efectiva" ha dado a "las reclamaciones planteadas durante los últimos años"; qué refuerzos "concretos" se han materializado y "qué nuevas medidas tiene previsto adoptar".

Asimismo, los diputados populares preguntan al Ejecutivo si contempla recuperar el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON-SUR) como estructura "específica" o poner en marcha un dispositivo equivalente, "dotado de medios y de una capacidad operativa adaptada a las necesidades actuales de la provincia".

Verano ha aclarado que estas iniciativas "no pretenden anticipar ninguna conclusión sobre unos hechos que todavía se investigan", sino "insistir en una reivindicación que el PP lleva años trasladando al Congreso" como es "la necesidad de reforzar la seguridad y la vigilancia en una provincia fronteriza, con una extensa franja litoral y unas características que requieren una dotación suficiente y estable de efectivos".

"Con independencia de lo que determine la investigación, Huelva necesita más seguridad, más vigilancia y más medios. No estamos planteando una necesidad nueva ni reaccionando únicamente ante un suceso concreto. Llevamos años advirtiendo de las carencias existentes y reclamando al Gobierno una respuesta a la altura", ha subrayado.

Tanto desde el Congreso como desde el Senado, los diputados populares por Huelva han trasladado de manera "reiterada" al Ejecutivo "las dificultades que afrontan los agentes destinados en la provincia". Entre sus reivindicaciones se encuentran el incremento de las plantillas, la mejora de los medios materiales y de los vehículos, una mayor vigilancia de la costa, el refuerzo de la coordinación y una estructura especializada "con capacidad suficiente para hacer frente al crimen organizado".

"No podemos esperar a que se produzcan hechos graves para hablar de seguridad. Hay que trabajar desde la prevención y garantizar que quienes tienen la responsabilidad de protegernos dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su labor con seguridad y eficacia", ha afirmado Verano.

En esta línea, la diputada ha recordado que "Huelva lleva demasiado tiempo reclamando una respuesta seria, sostenida y acorde con sus necesidades", al tiempo que ha insistido en que el deber de su formación es "exigir que el Estado garantice la seguridad de todos los municipios de Huelva y que los agentes cuenten con los medios necesarios para proteger a la ciudadanía y realizar su trabajo en las mejores condiciones".