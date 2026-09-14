Propietarios Matalascañas (Huelva) señalan que la rotura de la tubería es "el síntoma de un problema estructural"

Archivo - Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Matalascañas (Almonte, Huelva) ha señalado que la rotura de la tubería de agua del pasado domingo que provocó el derrumbe de un talud y, por ello, tres casas quedaron sepultadas de arena "no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema estructural".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la rotura de la tubería se trata de "un grave incidente", ya que desprendimiento afectó a varias viviendas situadas en cota inferior, "una de ellas de forma especialmente grave, quedando completamente anegada de agua y arena".

"Afortunadamente, en el suceso no hubo que lamentar daños personales, aunque sí cuantiosos daños materiales. No podemos dejar de pensar que, si esto hubiera pasado solo unos días antes, en pleno mes de Agosto, mucho nos tememos que podríamos haber estado ante una catástrofe", han aseverado.

Asimismo, la entidad ha subrayado que "no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema estructural" del que llevan advirtiendo "desde hace tiempo", es decir, "el estado de deterioro de las viejas tuberías de fibrocemento que conforman buena parte de la red de aguas de Matalascañas".

Al respecto, la asociación ha explicado que se trata de una infraestructura "obsoleta y con décadas de antigüedad", cuyas roturas son "cada vez más frecuentes y cuyas consecuencias - inundaciones, corrimientos de tierra, daños a vehículos y viviendas-- van a más con cada episodio".

"Esta situación se ve además agravada por una gestión de las obras públicas que consideramos errónea, puesto que en este año se ha procedido a asfaltar por completo el núcleo urbano de Matalascañas, dejando soterrado el mismo trazado de tuberías viejas y deterioradas, en lugar de aprovechar esas actuaciones para renovar la red antes de sellar las calles. El resultado es que hoy resulta más costoso y complicado intervenir sobre una infraestructura que debería haberse sustituido, y que sigue fallando bajo un pavimento nuevo", han criticado.

Por todo ello, desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas han exigido la renovación integral y "urgente" de las tuberías de fibrocemento de la red de abastecimiento de agua. Además de una auditoría técnica del "estado real de la red antes de acometer nuevas actuaciones de asfaltado o urbanización superficial".

Asimismo, ha solicitado un plan de inversión con calendario público que priorice el cambio de tuberías sobre las actuaciones meramente estéticas o de superficie y que se depuren responsabilidades y se indemnice a los propietarios afectados por los daños sufridos en esta última rotura.