PSOE asegura que "ruptura del equipo de Gobierno" de Higuera de la Sierra (Huelva) "quedó constatada en el último Pleno"

Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva). - PSOE DE HUELVA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha asegurado que la "ruptura interna" del equipo de Gobierno en Higuera de la Sierra (PP) "ha quedado constatada" en el Pleno del pasado 15 de setiembre "al negar el alcalde la palabra a dos de sus concejales impidiéndoles explicar públicamente una situación de fractura y crisis interna que se viene prolongando desde hace meses".

Así, han detallado desde el Grupo Municipal Socialista, en la sesión plenaria, el concejal del PP Francisco Suárez solicitó intervenir para dar lectura al escrito que había presentado previamente por registro y en tiempo y forma. Sin embargo, el alcalde, Mario Domínguez, "no le concedió la palabra" y "tampoco pudo intervenir la concejala del PP María Salud Bustamante, que igualmente solicitó tomar la palabra", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

No obstante, desde el PSOE han señalado que la situación "no es nueva", sino que "responde a un proceso de distanciamiento y pérdida de responsabilidades dentro del equipo de Gobierno que se viene produciendo desde hace meses". De hecho, una de las concejalas "lleva apartada del funcionamiento del equipo de Gobierno prácticamente desde el primer año de mandato", mientras que en el caso de Francisco Suárez este proceso "se ha ido desarrollando progresivamente durante los últimos seis o siete meses".

Se trata de dos concejales que forman parte del equipo de Gobierno y que "pretendían trasladar públicamente su versión sobre la situación que atraviesa el Ayuntamiento". "Dos voces que quisieron hablar en el Pleno y que, finalmente, no pudieron hacerlo por decisión del alcalde", han apuntado.

Francisco Suárez pretendía explicar, entre otras cuestiones, "cómo se ha producido su progresivo apartamiento de las responsabilidades de gobierno, la pérdida de competencias que tenía atribuidas y su posterior destitución de las funciones que desempeñaba". También, quería referirse a la carta de renuncia que, según ha manifestado, "entregó personalmente al alcalde el pasado mes de junio con la intención de reconducir la situación".

Asimismo, entre los asuntos que pretendía abordar se encontraban las circunstancias relacionadas con el perfil 'Látigo Rojo' y sus publicaciones en redes sociales. "Desde el PSOE consideramos necesario que se puedan conocer las distintas versiones sobre unas publicaciones que difundieron información interna que únicamente conocían personas vinculadas al equipo de Gobierno", han indicado.

Para los socialistas, "todo ello forma parte de una situación que evidencia la fractura existente dentro del Gobierno municipal". "De hecho, el equipo de Gobierno que comenzó el mandato con seis concejales se encuentra hoy dividido. De los seis integrantes iniciales, cuatro continúan desempeñando responsabilidades de gobierno, mientras otros concejales han ido perdiendo competencias y quedando apartados de determinadas funciones".

"Ante esta situación, los vecinos y vecinas de Higuera de la Sierra tienen derecho a conocer qué está ocurriendo dentro de su Ayuntamiento y a escuchar las explicaciones de todos los concejales implicados", han enfatizado los socialistas.

Por eso, el Grupo Municipal Socialista reclamó que la grabación íntegra del Pleno del 15 de septiembre pudiera ser puesta a disposición de la ciudadanía de forma accesible y pública. El vídeo de la sesión ya ha sido subido al canal de YouTube del Ayuntamiento pero, según han señalado, "no se ha dado difusión ni se ha facilitado públicamente para que los vecinos puedan conocer lo ocurrido y comprobar las intervenciones que finalmente no pudieron producirse".

"Los vecinos y vecinas de Higuera de la Sierra tienen derecho a conocer qué está ocurriendo dentro de su Ayuntamiento y, en especial, dentro del equipo de Gobierno que son los que rigen el municipio", han concluido.