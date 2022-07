PSOE dice que La Palma (Huelva) "está sin máquina de rayos" en su centro de salud "tras llevar más de nueve meses rota"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha criticado este martes que el municipio "sigue sin máquina de rayos en su centro de salud, tras llevar más de nueve meses rota, pese a que este centro es un lugar de referencia en el Condado que presta servicio a varios municipios de la comarca", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Una situación que está obligando a las personas a desplazarse a Bollullos o a Huelva para hacerse una radiografía, que es una de las pruebas básicas en la Atención Primaria, porque la Junta de Andalucía se ha despreocupado de arreglarla o poner una nueva", ha manifestado.

Por ello ha apuntado que desde el Partido Socialista han lamentado esta situación, "porque el tiempo pasa y no se mueve ni un solo dedo por parte de la Junta, pese a que el que fuera consejero de Salud, Jesús Aguirre, se comprometiera el pasado mes de febrero en una visita al municipio a solucionar este problema".

"No obstante, a estas alturas, ni se ha arreglado ni se ha puesto una nueva, como se comprometió a esto último, en una muestra más de ese desaire y abandono del PP a todo lo referente a la sanidad pública y, en especial, a la Atención Primaria", ha criticado antes de apuntar que han trasladado esta situación "en varios plenos" e "instado al equipo de Gobierno del PP a que traslade a la Consejería de Salud la preocupación que hay en La Palma por no disponer de una máquina de rayos en condiciones, como se tenía antes, y un servicio de Atención Primaria público digno", ha señalado el dirigente socialista local.

Por eso, el PSOE de La Palma ha puesto en marcha una campaña para reivindicar esta prestación y ha colocado una gran pancarta a las puertas del centro de salud 'Reina Sofía' reclamando "una máquina de rayos ya".

Rogelio Pinto ha aseverado que "no van a parar" hasta que La Palma del Condado "tenga de nuevo de este servicio" y que "lucharán" para que el centro de salud público "disponga de unas prestaciones dignas y la gente no tenga que desplazarse ni recurrir a centros privados, porque no todas las personas se lo pueden permitir, máxime cuando la sanidad pública es un derecho", ha concluido.