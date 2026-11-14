El PSOE de Huelva defiende que las medidas del Ejecutivo en materia de vivienda son "clave" para frenar la especulación

Los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados por Huelva, Gabriel Cruz y María Luisa Faneca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados por Huelva, Gabriel Cruz y María Luisa Faneca, han participado en un reparto de material electoral en el mercado del Carmen de Huelva capital, mientras que el candidato al Senado, Pablo Valdera, ha hecho lo propio en el mercadillo de Lepe, acompañado por la también candidata al Congreso Mónica Montaño.

Durante ambos encuentros, los representantes socialistas han trasladado a la ciudadanía las principales propuestas del PSOE en materia de vivienda y han defendido las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar este derecho, según ha precisado la formación en una nota.

Cruz ha mostrado su satisfacción por la aprobación en la Diputación Permanente del Real Decreto Ley Maricarmen, una batería de medidas que considera "clave y crucial para abordar uno de los principales problemas de la sociedad española, que es el acceso a la vivienda".

El candidato socialista ha subrayado que la escalada de los precios, con un incremento del 88 por ciento en los alquileres, está "dificultando tanto la emancipación de los jóvenes como la estabilidad de las familias que ya viven en régimen de arrendamiento".

En este sentido, ha defendido que "la vivienda es un derecho y los derechos se garantizan", destacando que el decreto contempla medidas de protección para los inquilinos y las familias en situación de vulnerabilidad, "sin dejar de lado a los pequeños propietarios"; y va dirigido a acabar con la especulación, "fundamentalmente en manos de los fondos buitre y a productos que han condicionado mucho el tema de la vivienda, como son los alquileres de temporada o los alquileres turísticos".

Entre las medidas ha mencionado una prórroga de dos años en los arrendamientos para familias vulnerables, una bonificación fiscal del cien por cien del rendimiento para los propietarios que alquilen a precio asequible en zonas tensionadas, una deducción del diez por ciento sobre la renta para los inquilinos y el control de las subidas de alquiler, con el objetivo de que el gasto en vivienda no supere el 30 por ciento de los recursos familiares; y las ayudas de hasta 50.000 euros, con un máximo del 20 por ciento del precio de adquisición, para facilitar el pago de la entrada de una vivienda.

Asimismo, ha resaltado las herramientas que se ponen a disposición de los consistorios para aplicar recargos de hasta el 150 por ciento en determinados supuestos de viviendas desocupadas y alquileres turísticos, así como los incentivos para que los particulares pongan viviendas vacías a disposición de las administraciones públicas destinadas al alquiler asequible.

También, ha valorado la protección económica de los propietarios cuando se suspendan lanzamientos por situaciones de vulnerabilidad, mediante el abono de las rentas por parte de las administraciones públicas.

"Hay que construir, porque hay que construir, pero también hay que ofrecer vivienda para todos y todas y que se acomode a las posibilidades y capacidades de las familias españolas", ha afirmado, contraponiendo este modelo a la apuesta del PP por dejar la regulación de los precios en manos del mercado.

Por su parte, Valdera ha vinculado las reivindicaciones en materia de vivienda con la defensa de la dignidad de la ciudadanía y, especialmente, de los jóvenes, que encuentran cada vez más dificultades para emanciparse e iniciar un proyecto de vida independiente.

El candidato al Senado ha defendido el Real Decreto Ley Maricarmen como una "nueva herramienta para proteger a las familias vulnerables y a quienes se encuentran en riesgo de desahucio, así como para impulsar la construcción de vivienda y ofrecer garantías tanto a propietarios como a inquilinos".

En este sentido, ha destacado la movilización de más de 7.000 millones de euros para políticas de vivienda y la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta el año 2030, además de las bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos.

Al hilo, Valdera ha abundado en el compromiso del PSOE con la emancipación juvenil a través del bono de alquiler joven desde 2022, dotado con 250 euros mensuales --hasta 12.000 euros en dos años-- para facilitar la independencia de los jóvenes de entre 18 y 35 años.

En este punto, ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, que "ha puesto obstáculos al desarrollo de esta ayuda desde 2023". En este punto, ha criticado la gestión de Moreno, al que ha acusado de "torpedear estas ayudas desde 2023 por tratar a los ciudadanos como clientes en lugar de como personas con derecho a un hogar".

Por último, Valdera ha defendido el respaldo del PSOE a las movilizaciones y reivindicaciones sociales en materia de vivienda, frente a la extrema derecha de PP y Vox que cuestionan la labor de los sindicatos y se sitúan del lado de los fondos de inversión y los fondos buitre.

"Estamos del lado de los ciudadanos, apoyando medidas que refuerzan la inversión pública en vivienda y protegen tanto a las personas en riesgo de desahucio como a los nuevos inquilinos", ha enfatizado.