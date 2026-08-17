PSOE-A pide un pleno "urgente" en el Parlamento para que Moreno "dé explicaciones" sobre el incendio de Niebla (Huelva)

Archivo - La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha pedido la convocatoria de un pleno "urgente y extraordinario" para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé explicaciones" sobre el incendio forestal de Niebla (Huelva), que ha recorrido 210 kilómetros de perímetro desde el jueves 6 de agosto.

"El Gobierno tiene que contarnos qué es lo que ha pasado, cómo lo han gestionado y por qué se ha hecho tan mal, por qué no han pedido ayuda antes y por qué un incendio que parecía que no iba a ser grave se ha descontrolado absolutamente", ha asegurado este lunes en una atención a los medios en la cámara andaluza.

Márquez ha calificado al incendio como "una tragedia medioambiental histórica" en Andalucía y ha lamentado que Moreno "no apareciera por Huelva hasta nueve días después". "A Moreno Bonilla no le importa Huelva, a Moreno Bonilla no le duele Huelva", ha aseverado en referencia a una publicación en redes sociales del presidente de la Junta conduciendo un vehículo del Infoca que ha señalado de "falta de respeto".

Asimismo, la portavoz del grupo socialista ha lamentado la "política nefasta" respecto a la gestión y previsión del incendio. Por ello, ha reclamado, información acerca de las medidas para reducir "la vulnerabilidad del territorio y evitar que el incendio alcanzara la dimensión que ha alcanzado", así como que "se hagan públicas las actas de las reuniones del Cecopi durante esta larga semana del incendio".

"Queremos conocer la cronología entera de la gestión del incendio, desde el primer aviso hasta su estabilización. Queremos que se nos explique por qué la Junta de Andalucía tardó tanto tiempo en solicitar los efectivos de la UME", ha subrayado Márquez quien ha anunciado el registro de varias iniciativas para "pedir información".

Márquez ha señalado que la provincia de Huelva "ha sufrido 150 intervenciones por incendio o por conatos de incendio". "Una tragedia medioambiental histórica con más drama aún teniendo en cuenta que quien nos gobierna en estos momentos en Andalucía es negacionista del cambio climático. Muy preocupados ante lo que ha pasado y por lo que puede venir", ha reafirmado.

La portavoz adjunta ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los profesionales que están luchando contra el incendio y ha reconocido el trabajo de los ayuntamientos de los municipios afectados. En esta línea, ha destacado "la solidaridad de la provincia de Huelva y de Sevilla".

"Ante el drama siempre hay que destacar también la buena gente, la solidaridad, quien se arremanga y se compromete para que a quien está sufriendo le vaya mejor", ha reseñado.

UN PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LA ZONA

En paralelo, Márquez ha pedido un plan de "recuperación económica y medioambiental para la zona" ante una situación en la que "hay gente que se ha quedado sin nada". "La gente necesita una respuesta porque tiene que seguir viviendo", ha señalado para anunciar una petición que también compartió el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Asimismo, la portavoz adjunta ha señalado que una plataforma de víctimas del incendio de los Gallardos "están diciendo que un mes después no han recibido ni una sola ayuda" por parte del ejecutivo andaluz.

Sobre el plan anunciado por Moreno para reducir el número de eucaliptos, Márquez ha asegurado que la culpa del incendio "no es del eucalipto" y ha señalado que "solo se encuentra en el 40% de la superficie afectada por las llamas".

"Nunca la culpa ni la responsabilidad es del presidente de la Junta de Andalucía. Por tanto, un poquito de responsabilidad, un poquito de rigor", ha aseverado. "El monte público en la provincia de Huelva está absolutamente abandonado", ha reseñado.

En este sentido, Márquez ha contrapuesto las críticas de Moreno al Gobierno central ante los tiroteos en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla). "¿Sabe Moreno Bonilla que esto es un problema de narcotráfico? ¿O es que quiere culpar sí o sí al Gobierno de España, siempre pase lo que pase?, ha señalado al mismo tiempo que ha calificado los tiroteos como "absolutamente desolador y gravísimo".