El PSOE señala que el Gobierno "cumple" con el AVE a Huelva mientras la Junta "deja tirados a los usuarios"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha defendido el "compromiso firme" del Gobierno de España con la llegada de la alta velocidad a la provincia, tras la carta remitida por el Ayuntamiento de Huelva al ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha asegurado que "las obras del AVE mantienen el cronograma previsto y el Gobierno sigue avanzando en el desarrollo de esta infraestructura estratégica para el futuro de Huelva".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Baluffo ha subrayado que, tras la adjudicación de los cinco proyectos correspondientes a los distintos tramos, los trabajos se encuentran actualmente en la fase de redacción, avanzando conforme a la planificación establecida.

"El proyecto de alta velocidad para Huelva sigue adelante, con los plazos previstos y con una apuesta decidida del Gobierno de España por mejorar nuestras infraestructuras ferroviarias y nuestra conectividad", ha asegurado el socialista.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno de España está demostrando con hechos, a su juicio, "su compromiso" con una infraestructura que considera "fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia". "El Gobierno de España es el que ha apostado de manera más decidida por hacer realidad la alta velocidad en Huelva. La mayor garantía que puede ofrecer un Gobierno no son las promesas, sino los hechos, y los hechos demuestran que se está cumpliendo el compromiso que el ministro Óscar Puente trasladó a la ciudadanía onubense durante su visita".

Por ello, el dirigente socialista ha defendido que se está trabajando conforme al calendario previsto y ha pedido responsabilidad al Ayuntamiento de Huelva para que "no convierta una infraestructura estratégica en un instrumento de confrontación política". "Lo importante no es alimentar titulares ni generar incertidumbre, sino comprobar cómo se avanza, cumplir los compromisos adquiridos y seguir trabajando para que Huelva tenga las infraestructuras ferroviarias que merece".

Frente a ello, Baluffo ha instado a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a que centre también sus esfuerzos en resolver "los graves problemas de transporte que afectan a la capital y al conjunto de la provincia". "Pilar Miranda debería preocuparse también por cómo está el transporte en la ciudad de Huelva y exigirle al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cumpla con sus competencias y haga su parte del trabajo".

En este sentido, ha criticado las "deficiencias" en las conexiones de transporte público entre Huelva y los municipios de la provincia, así como "las dificultades para garantizar una comunicación adecuada con otras ciudades y provincias andaluzas". "La Junta de Andalucía tiene una responsabilidad directa en este ámbito y lo que estamos viendo es un auténtico despropósito para los ciudadanos, que encuentran dificultades para desplazarse y estar conectados entre sí".

El secretario de Organización del PSOE de Huelva ha reclamado a Miranda que utilice su interlocución con el Gobierno andaluz para exigir "soluciones reales". "Está muy bien reclamar al Gobierno de España, pero también hay que exigirle a Juanma Moreno que cumpla con sus obligaciones. La ciudadanía necesita un transporte público eficaz, conexiones dignas entre nuestros pueblos y mejores comunicaciones con el resto de Andalucía".

Finalmente, Baluffo ha insistido en que el PSOE seguirá defendiendo las inversiones y los proyectos que "contribuyan a mejorar las comunicaciones de Huelva", al tiempo que exigirá a cada administración que asuma sus responsabilidades. "Huelva necesita hechos, inversiones y soluciones. El Gobierno de España está avanzando con el AVE y la Junta de Andalucía debe dejar de mirar hacia otro lado y ponerse a trabajar para mejorar el transporte público de nuestra provincia".