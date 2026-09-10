PSOE señala que Huelva "no quiere más humo de Moreno: quiere el Materno Infantil y una sanidad que funcione"

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha criticado el "deterioro" que, a su juicio, sufre la sanidad pública en la provincia y ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno "menos anuncios y más hechos", porque "Huelva necesita hospitales, profesionales y recursos, no primeras piedras ni promesas".

En una nota de prensa, Pinto ha apuntado que el Hospital Materno Infantil es "el mejor ejemplo de la política de promesas incumplidas de la Junta de Andalucía con Huelva". "Llevamos años escuchando anuncios sobre esta infraestructura, vimos a Moreno venir a Huelva a poner una primera piedra y hacerse la fotografía, pero después de aquella puesta en escena seguimos esperando que las obras avancen de verdad".

Por ello, el dirigente socialista se ha preguntado "para cuándo la segunda piedra", toda vez que ha recordado que Huelva "continúa siendo la única provincia andaluza que no cuenta con un hospital materno infantil". Además, ha criticado que "el proyecto ha vuelto a modificarse este mismo verano, mientras sobre el terreno no se ve la evolución que Huelva necesita".

"Las mujeres, los niños y las familias de Huelva no pueden seguir esperando una infraestructura sanitaria que es absolutamente necesaria". El Materno Infantil no puede ser una promesa permanente ni una fotografía electoral; tiene que convertirse en una realidad", ha abundado.

El secretario de Sanidad del PSOE onubense ha advertido de que el problema "va mucho más allá del Materno Infantil". "Tenemos problemas con las listas de espera para consultas de especialistas, con las operaciones, con las pruebas diagnósticas y con unas urgencias que este verano han vuelto a estar desbordadas".

En este sentido, ha destacado que los profesionales sanitarios están trabajando "al límite" y ha acusado al Gobierno andaluz de "no planificar adecuadamente las plantillas ni reforzar los recursos que necesita la provincia". "No necesitamos que Moreno venga a Huelva a anunciar hospitales; necesitamos que los construya. No necesitamos más promesas sobre profesionales; necesitamos que estén en nuestros centros sanitarios. Y no necesitamos que nos hablen de reducir las listas de espera; necesitamos que las reduzcan", ha enfatizado.

Pinto ha reclamado a la Junta que explique "cuándo va a estar terminado el Materno Infantil, cuándo se van a reforzar las plantillas y qué medidas concretas va a adoptar para acabar con las listas de espera y la saturación de las urgencias".

"Detrás de cada persona que espera una consulta hay una familia. Detrás de cada prueba pendiente hay una preocupación y detrás de cada operación que se retrasa puede haber una situación que no admite demora", ha subrayado.

Por ello, ha defendido que "la sanidad pública tiene que ser una prioridad absoluta para la Junta de Andalucía" y ha reclamado que Huelva "deje de estar a la cola en infraestructuras y recursos sanitarios".

"Los onubenses no queremos tener peores servicios por vivir en Huelva. Nos merecemos una sanidad pública digna, con hospitales, con profesionales suficientes y con capacidad para atender a las personas cuando lo necesitan", ha concluido.