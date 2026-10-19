Reclaman medidas "urgentes" para "evitar la desaparición" del viñedo tradicional de Doñana en Huelva

Archivo - Vinos de OnuCoop en una imagen de archivo. - EXTENDA - Archivo

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cooperativa de segundo grado OnuCoop ha reclamado este lunes a las administraciones públicas la adopción "inmediata" de medidas estructurales para "evitar la desaparición" del viñedo tradicional de secano en la Reserva de la Biosfera de Doñana, un cultivo "que ha sufrido una regresión del 87% en las últimas cuatro décadas al pasar de 16.000 a algo más de 2.000 hectáreas actuales".

En una nota de prensa, la entidad ha advertido de que la continuidad de este cultivo en el Condado de Huelva se encuentra "amenazada" por la baja rentabilidad, el abandono de explotaciones y la falta de relevo generacional, lo que exige "actuar sin más demora".

Según la cooperativa, el viñedo de secano actúa como una "infraestructura verde" que no requiere riego, reduce la erosión, "ayuda a prevenir incendios" y "evita presiones" sobre el acuífero de Doñana.

Para revertir esta situación, OnuCoop plantea la puesta en marcha de un plan de actuación coordinado entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Unión Europea y las entidades locales. Entre las medidas propuestas destacan la inclusión específica del cultivo en los ecoesquemas y ayudas agroambientales de la Política Agraria Común (PAC), así como la creación de un sistema de pagos por servicios ambientales para los viticultores.

Desde la organización señalan que el problema del sector no es agronómico sino económico. En este sentido, un análisis económico del periodo 2019-2025 elaborado por la entidad refleja que el vino envasado que exporta alcanzó un precio medio de 4,59 euros por hectólitro, frente a los 2,93 euros por hectólitro del vino vendido a granel, "lo que supone un 57% más de valor económico".

Igualmente, señala que, según datos de ICEX-Estacom analizados por la cooperativa, las exportaciones de vino envasado de la provincia de Huelva "sumaron 2,96 millones de euros entre 2019 y 2025". OnuCoop representó de media "el 73% de dicho valor provincial exportado y, junto con Vinícola del Condado, alcanzó el 92% del total".

Por ello, el plan solicitado incluye también apoyo financiero para el embotellado, la internacionalización, la creación de un ecoetiquetado ambiental, el impulso del enoturismo y la captación de fondos europeos como el programa LIFE o Feader.

Asimismo, la entidad considera que estas actuaciones encuentran "encaje" en el Acuerdo por Doñana firmado en 2023 y ha solicitado que parte de sus recursos públicos se destinen a conservar el viñedo existente. "Proteger el viñedo tradicional de secano significa proteger Doñana", han concluido.

OnuCoop agrupa a siete cooperativas vitivinícolas de primer grado del Condado de Huelva --Agroalimentaria Virgen del Rocío, Vinícola del Condado, Santa Águeda, Nuestra Señora del Socorro, Vitivinícola Manzanillera y Nuestra Señora de la Estrella--, además de la entidad de servicios SeproCoop, representando a más de mil agricultores y unas 2.000 hectáreas de cultivo.