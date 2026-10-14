Robles (PSOE) renuncia como parlamentaria para "volcarse por completo" a "recuperar la Alcaldía de Almonte (Huelva)"

Macarena Robles, candidata del PSOE a la Alcaldía de Almonte. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza por Huelva y candidata a la Alcaldía de Almonte, Macarena Robles, renuncia a su acta en la Cámara autonómica. Una decisión que responde a su compromiso con su pueblo y a su voluntad de "volcarse por completo" en el proyecto municipal y, al mismo tiempo, "la apuesta que hace el PSOE por Almonte de cara a las próximas elecciones municipales". El actual secretario de Organización del PSOE, Francisco Baluffo, entrará en el Parlamento por Robles, que además mantendrá su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Macarena Robles ha asegurado que sitúa a Almonte en "el centro de su actividad política". "Es mi prioridad. Quiero dedicarme plenamente a mi pueblo, estar cerca de mis vecinos y vecinas y trabajar cada día por el futuro que merecen".

La socialista ha señalado que afronta esta nueva etapa con la intención de "escuchar a la ciudadanía, conocer de primera mano sus preocupaciones y trabajar en propuestas que den respuesta a las necesidades reales del municipio".

"Almonte necesita un proyecto municipal centrado en las personas, capaz de recuperar la confianza, atender las demandas de la ciudadanía y ofrecer oportunidades de futuro", ha remarcado la candidata del PSOE, por ello, ha defendido "la importancia de estar presente en las calles, junto a los colectivos sociales, los trabajadores, los jóvenes, los mayores y todas aquellas personas que contribuyen cada día a construir el municipio".

"Entre ocupar un escaño en el Parlamento y dedicarme plenamente a mi pueblo, elijo Almonte. Mi compromiso está aquí, con mi gente, y quiero poner toda mi energía en trabajar para recuperar la Alcaldía y abrir una nueva etapa para nuestro municipio", ha abundado.

Con esta decisión, Macarena Robles ha reafirmado su apuesta por la política municipal y por un proyecto que aspira a situar a Almonte, El Rocío y Matalascañas en el centro de las prioridades, con cercanía, escucha y compromiso con el conjunto de sus vecinos y vecinas.

Tras la renuncia de Macarena Robles al acta de parlamentaria, entra el socialista Francisco Baluffo, actual secretario de Organización del PSOE de Huelva.

CAMBIOS EN EL GRUPO MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Asimismo, tras conocer que Baluffo entrará en el Parlamento tras la renuncia de Robles, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que reorganizará su estructura.

Así, la actual viceportavoz, María Teresa Flores, asumirá la Portavocía de este grupo municipal en sustitución de Baluffo, que mantendrá su acta de concejal para compatibilizar su labor municipal con sus nuevas responsabilidades parlamentarias.

Por su parte, el concejal Manuel F. Gómez Márquez será el nuevo viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, mientras que el exalcalde Gabriel Cruz continuará como presidente del grupo.

Esta reorganización, según han explicado, "permitirá dar continuidad" al trabajo que viene desarrollando el Grupo Municipal Socialista, con "un firme compromiso en defensa de los intereses de Huelva, con atención a las demandas de sus vecinos y vecinas y de sus barrios y con el ejercicio de una oposición firme, responsable y constructiva que culmine en un cambio de Gobierno municipal en las próximas elecciones municipales".