Sandfire Matsa Operations e IPH impulsan la seguridad en minería subterránea con la tecnología Argos

Archivo - Planta de Sandfire Matsa Operations. - SANDFIRE MATSA OPERATIONS

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa Operations e IPH han presentado este miércoles, 21 de octubre, en el marco del Mining and Minerals Hall (MMH 2026), los primeros resultados de la prueba piloto de Argos, una solución tecnológica diseñada para "reforzar la seguridad en minería subterránea y mejorar la coordinación de los equipos, especialmente ante posibles situaciones de emergencia".

Según ha indicado la compañía en una nota, la iniciativa es fruto de la colaboración iniciada por ambas compañías en 2024 y ha contado con la participación en el desarrollo de la tecnología del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. La solución tecnológica se encuentra actualmente en fase de evaluación en las operaciones mineras de Sandfire Matsa Operations en Huelva.

Desarrollada por IPH, empresa de servicios tecnológicos para el sector de la minería, Argos reúne en una misma herramienta dos funciones que habitualmente se resuelven por separado, en concreto, las comunicaciones y la ubicación de personas, vehículos y equipos en el interior de la mina, en un entorno donde no existe cobertura GPS.

De este modo, estas funciones contribuyen a "agilizar la respuesta ante emergencias, facilitar la coordinación de los equipos de intervención y mejorar la planificación operativa". Además, la herramienta complementa los procedimientos de seguridad y emergencia ya existentes, "mejorando la toma de decisiones como parte del compromiso permanente de Sandfire Matsa Operations con la protección de las personas y la mejora continua de sus condiciones de seguridad".

Con esta iniciativa, nacida de la colaboración y sinergias entre estos dos exponentes del sector minero onubense, ambas compañías "refuerzan su apuesta por la innovación y la colaboración para avanzar hacia una minería subterránea cada vez más segura y tecnológicamente preparada". Una vez concluida la fase piloto, se evaluarán los resultados obtenidos para determinar los siguientes pasos del proyecto.

Durante el piloto, la solución permite situar en un mapa digital en tres dimensiones los dispositivos conectados a lo largo de los más de 80 kilómetros de galerías con conexión WiFi que Sandfire Matsa Operations posee entre sus minas Aguas Teñidas y Magdalena, la mayor infraestructura subterránea minera conectada por tecnología inalámbrica de España, resultado también de la colaboración con IPH. Sobre esta misma red funcionan ya las comunicaciones digitales de voz de Argos, una plataforma compatible con equipos de distintos fabricantes.

Bajo este contexto, la tecnología se ha presentado este miércoles en la sexta edición del MMH, en un acto público que ha contado con la presencia del presidente de las Operaciones Mineras en Sandfire Matsa Operations, Dale Burgess; el gerente de Tecnología y la jefa de extracción y transporte en Sandfire Matsa Operations, Alberto González Enes y Latifa Sánchez, respectivamente; el director corporativo de Estrategia y Negocio y el responsable de innovación de IPH, José Luis Díaz Carrión y Francisco José Daza Manzano, respectivamente; y Fernando Caballero Benítez, del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UPO y co-director del Service Robotics Laboratory (SRL).

De esta forma, han valorado que la iniciativa "ejemplifica el valor de la colaboración entre empresa, industria tecnológica y universidad para trasladar el conocimiento científico y técnico a soluciones aplicadas en entornos reales". Asimismo, la participación de la UPO "refuerza la conexión entre investigación e industria y pone en valor la capacidad del talento y el conocimiento generados en Andalucía para contribuir a la transformación tecnológica de sectores estratégicos como la minería".

Además, la colaboración entre IPH y la UPO se enmarca en un proyecto de investigación y desarrollo en inteligencia artificial (IA) aplicada a la localización y a las comunicaciones de seguridad en entornos sin cobertura GPS, financiado por la Unión Europea (UE) a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Feder Plurirregional de España 2021-2027, mediante la convocatoria RedIA de Red.es.

Con este proyecto, Sandfire Matsa Operations e IPH "avanzan en el desarrollo de herramientas que contribuyan a una minería subterránea moderna, innovadora y sostenible, que prioriza la seguridad de las personas mediante el impulso de nuevas soluciones tecnológicas", según ha considerado la entidad.

Las actividades de Sandfire Matsa Operations, ubicadas en la provincia de Huelva y con tres minas subterráneas en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, consisten "en la exploración y extracción de minerales y su tratamiento en una moderna planta de procesamiento", que opera las 24 horas, 365 días al año.

Como parte de Grupo internacional Sandfire, Sandfire Matsa Operations desarrolla su actividad de forma responsable y segura para "extraer y producir concentrados de mineral de calidad, concretamente de cobre, zinc y plomo". El cobre es una piedra angular de la economía global y un metal "fundamental" para el crecimiento económico internacional y "cada vez más importante por su contribución a la descarbonización del mundo".

En contexto, IPH es una empresa tecnológica onubense que, desde hace más de 25 años, acompaña a la operación minera en todo su ciclo de vida a través de ámbitos como la geomática, la tecnología, la oficina técnica y los servicios auxiliares. Su experiencia en campo, principalmente en las explotaciones de la Faja Pirítica Ibérica en España y Portugal, se traduce también en desarrollos propios como Argos, una plataforma orientada a la seguridad operacional en entornos industriales complejos, con aplicación en minería y en otros sectores. La compañía trabaja para la industria y la obra civil, y avanza en su expansión hacia Latinoamérica y África.