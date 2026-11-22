Concejal de IU apoyan a la candidata de Senado de Congreso, Mónica Rossi. - SENADO DE PROGRESO

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Izquierda Unida en Huelva han pedido el voto para Senado de Progreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La candidata de la coalición al Senado por Huelva y concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de la capital, Mónica Rossi, ha defendido que una mayoría progresista en la Cámara Alta "permitiría recuperar su papel como cámara de representación territorial y dar voz a las demandas de los municipios onubenses en las Cortes Generales".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Rossi ha señalado que, durante la última legislatura, el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para "bloquear iniciativas y desgastar al Gobierno". Frente a esa dinámica, la candidata se ha comprometido a trabajar para que la Cámara Alta "contribuya a mejorar las leyes, impulsar acuerdos y trasladar al Gobierno las necesidades de la provincia". Entre ellas, ha destacado la puesta en marcha de una red de trenes de cercanías que conecte la capital con los municipios y facilite los desplazamientos cotidianos por trabajo o estudios.

La candidata ha subrayado que la presencia de Huelva en el Senado "debe traducirse en iniciativas concretas y en la defensa de inversiones para la provincia durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado".

Rossi ha situado también entre las prioridades de la coalición el acceso a una vivienda digna, la mejora de los salarios y las pensiones y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Por su parte, el número dos de la candidatura de Frente Amplio al Congreso por Huelva y concejal en La Zarza-Perrunal, Ismael Romero, ha reivindicado que las decisiones que se toman en las Cortes tengan en cuenta a los pueblos de la provincia. Romero ha puesto el acento en "las dificultades de la juventud para acceder a una vivienda asequible y en la necesidad de asegurar el acceso al transporte y a los servicios públicos en los municipios rurales".

Por otro lado, el coordinador de la campaña en Huelva y concejal de IU en Cartaya, David F. Calderón, ha destacado el acuerdo entre las fuerzas progresistas para concurrir juntas al Senado. Calderón ha defendido que esa candidatura común permite sumar apoyos para cambiar la mayoría de la Cámara Alta y abrir "una etapa de cooperación entre territorios, con la vivienda, el empleo digno y la defensa de los servicios públicos entre sus prioridades".

El concejal de IU en Aljaraque, Sebastián Rivero, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos para trasladar al Senado los problemas que la ciudadanía plantea a diario en sus municipios. Rivero ha destacado "la necesidad de que la provincia tenga una representación que escuche a los gobiernos locales, defienda sus demandas y pida explicaciones al Gobierno sobre el estado de las inversiones y los compromisos con Huelva".

De esta forma, la candidata Mónica Rossi ha llamado a apoyar a Senado de Progreso en la papeleta del Senado el próximo 29N para que Huelva gane voz en la Cámara Alta y pueda defender allí las propuestas que reclama la provincia.