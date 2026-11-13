'Sierra adentro. Pintura, luz y memoria' invita a recorrer el paisaje de Huelva como experiencia en el territorio

Muestra 'Sierra adentro. Pintura, luz y memoria de la Sierra de Huelva', del artista onubense Antonio Claudio Reinero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia, espacio expositivo de la Diputación de Huelva, acoge desde este viernes la muestra 'Sierra adentro. Pintura, luz y memoria de la Sierra de Huelva', del artista onubense Antonio Claudio Reinero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el director del área de cultura, Juan Antonio Estrada y el autor, han inaugurado este recorrido "por un paisaje habitado, en el que la arquitectura popular y el monte se funden hasta hacerse inseparables". "Y es también una luz: más limpia y cambiante que la de la costa, distinta en cada estación y a cada hora del día", han destacado.

Asimismo, han indicado que la Sierra de Huelva es "un territorio de dehesas y castañares, de pueblos blancos asomados a las laderas, de fuentes, lavaderos y calles empedradas que siguen el pulso de la topografía".

Sobre ese territorio ha trabajado durante años Reinero, "volviendo una y otra vez a los mismos motivos: la calle en pendiente, la plaza presidida por la iglesia, la fuente, el perfil del caserío contra la sierra".

"Sus obras no son vistas lejanas ni ilustraciones de lugares, sino el fruto de una mirada próxima, nacida del apunte del natural y reelaborada en el estudio", tal y como recoge el catálogo de la muestra.

El título 'Sierra adentro' alude a un doble movimiento: el del viajero que se interna en el territorio y el del pintor que, a medida que se adentra en el paisaje, "necesita cada vez menos describirlo".

"Figuración y abstracción aparecen así no como lenguajes opuestos, sino como dos maneras de acercarse a un mismo lugar", han remarcado desde la Diputación.

En la tradición pictórica del paisaje como experiencia, Claudio Reinero formula esa relación "desde la proximidad". "No hay en su obra vistas lejanas ni panoramas grandilocuentes, sino calles recorridas a pie, plazas conocidas, fuentes junto a las que uno se detiene. El trabajo parte de la observación directa y del apunte, y el cuadro terminado conserva la energía y la inmediatez de ese primer contacto con el motivo", han señalado desde la institución provincial.

La exposición reúne en 25 obras inéditas el cuerpo de la trayectoria de Reinero en tres ámbitos. En 'La luz blanca', la grisalla deja de ser un estadio previo de la pintura para "convertirse en lenguaje: la cal, la sombra y el dibujo visible bastan para construir el pueblo serrano".

En 'El color del pueblo', la paleta se abre a los cielos, la teja, los ocres y los almagres, en retratos de plazas, casas, que "forman una cartografía afectiva de la sierra y su patrimonio".

En 'Hacia la abstracción', el paisaje "ya no se describe, se evoca: veladuras y empastes en los que el visitante reconoce el bosque, la tierra y la noche serrana por su temperatura y su color".

Con esta muestra, la Sala de la Provincia acerca a la capital "una parte esencial" de la identidad onubense, y propone al público "una pregunta abierta: dónde termina la representación y dónde comienza la experiencia.

'Pintura, luz y memoria de la Sierra de Huelva' permanecerá abierta en la Sala de la Provincia del 13 al 28 de noviembre de 2026, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.

INTERÉS ARTÍSTICO, PATRIMONIAL Y TERRITORIAL

Desde el punto de vista artístico, el proyecto expositivo ofrece, según señala la Diputación, "una lectura coherente y documentada de una trayectoria pictórica que transita con naturalidad entre la figuración y la abstracción".

Esa amplitud de registros, "poco habitual en una misma muestra", permite al público "seguir de manera didáctica el proceso por el cual un motivo reconocible se transforma en lenguaje plástico autónomo". Desde el interés patrimonial, las obras constituyen "un testimonio contemporáneo del patrimonio arquitectónico, industrial y natural de la Sierra de Huelva".

Al detener la mirada en calles, fuentes, plazas y edificios, la exposición "contribuye a su puesta en valor y a la sensibilización del público sobre la necesidad de preservarlos". "Y desde una perspectiva territorial, 'Sierra adentro' establece un diálogo entre la Sierra y la capital, y acerca a la ciudad de Huelva un territorio que forma parte esencial de la identidad provincial", han subrayado.

En este sentido, el proyecto se alinea con la vocación de la Sala de la Provincia como "espacio de encuentro y de proyección de la realidad cultural de toda la provincia".

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Almonaster la Real en 1982, buen conocedor de la sierra, que le ha visto crecer, junto a su amada Portugal, "su inquietud y pureza, la refleja desde el primer momento en su estilo más apasionado, íntimo y expresivo, que le da la fuerza de su principal tendencia cercana al informalismo matérico que emana del expresionismo abstracto, que tan bien conjuga y que sin duda es una simbiosis de su origen con su posterior formación", según afirma en el catálogo el historiador del arte, gestor cultural e intérprete del patrimonio Antonio Manuel Cuaresma.

Ese acercamiento por el paisaje, representado los pueblos de la sierra de la provincia de Huelva, le ha llevado a exponer en muchos de sus municipios --Aracena, Higuera de la Sierra, Almonaster la Real, Fuenteheridos, Aroche, Galaroza y en su pedanía Navahermosa--.

Destaca, sobre este aspecto, sus muestras, especialmente la realizada en 2017 en Fuenteheridos 'La Sierra en Blanco y Negro' y el haber participado en la colectiva de las XXXVII Jornadas del Patrimonio de la comarca de la Sierra celebradas en Aroche en 2025 en la exposición 'Esta es la Sierra' con La Colectiva 37.

En su producción se aprecian tres periodos creativos; el Periodo Formativo (2009-2016), Hacia la Madurez (2016-2019) y Experimentación Temática (2019-2025), cada uno de ellos definidos con sus obras y reflejos de su momento creativo.

En este año 2026, a la vez que continúa con su producción "más popular", vuelve la mirada a su interior, "ese que nunca abandonó, su origen, su expresionismo, que se vuelve más colorido que nunca, buscando lo más primario de la disciplina con la que crea y ve el mundo, el color en la pintura".