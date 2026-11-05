Subdelegación de Huelva destaca que "avanzan" los trabajos de emergencias de la N-435 tras los daños por las lluvias

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

LA NAVA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la reconstrucción de la obra de drenaje transversal situada en el punto kilométrico 120+370 de la carretera N-435, en la provincia de Huelva, que sufrió importantes daños como consecuencia de los intensos episodios de lluvias asociados a la borrasca de octubre de 2026.

Según ha informado la Subdelegación en una nota, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, junto a ediles de la zona, han hecho una visita técnica a la zona donde se realizan las obras y ha destacado su avance.

Indica la Subdelegación que "ante "el riesgo para la seguridad vial", se actuó "de inmediato", procediendo al corte preventivo del tramo afectado y "estableciendo un itinerario alternativo para garantizar la seguridad de los usuarios".

Actualmente, se ejecuta un desvío provisional que permitirá recuperar la circulación por la N-435 mediante paso alternativo regulado por semáforos, mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada.

La actuación contempla la demolición y sustitución de la estructura deteriorada, así como la restitución del firme, la señalización y todos los elementos necesarios para garantizar unas condiciones adecuadas de circulación. "La seguridad de los usuarios y la recuperación de la movilidad son la prioridad de esta actuación de emergencia", ha remarcado la institución.