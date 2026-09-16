La Universidad de Huelva busca respuestas al origen de la masa en la III Conferencia de 'Reflexiones de La Rábida'

III Conferencia del ciclo 'Reflexiones de La Rábida' en la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha debatido sobre el origen de la masa en la III Conferencia del ciclo 'Reflexiones de La Rábida', celebrada este pasado martes en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales del Campus de El Carmen y protagonizada por el prestigioso físico Craig D. Roberts, doctor Honoris Causa por la UHU.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, bajo el título '¿Qué pasa con la masa?', Roberts, investigador de la School of Physics y del Institute for Nonperturbative Physics de Nanjing University, ha acercado al público algunos de los grandes desafíos que afronta actualmente la física de partículas para comprender el origen de aproximadamente el 99 por ciento de la masa visible del Universo.

Durante su intervención, el científico ha puesto el foco en la cuestión de "por qué los protones son absolutamente estables". Estas partículas se encuentran en el interior de los núcleos atómicos y constituyen, en última instancia, una parte fundamental de la materia de la que estamos hechos. Su estabilidad ha resultado "determinante" para la evolución del Universo desde sus primeros instantes, aproximadamente un microsegundo después de su origen, hasta nuestros días.

La estabilidad y el tamaño del protón están, además, "estrechamente vinculados" con el origen de la masa. En este contexto, Roberts ha abordado los mecanismos que permiten avanzar en la comprensión de cómo surgió la materia que hace posible la existencia del Universo tal y como lo conocemos.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado la "relevancia" de contar con un investigador del nivel de Roberts dentro del programa 'Reflexiones de La Rábida'. En este sentido, ha destacado su trayectoria internacional y su especialización en la denominada interacción fuerte, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y clave para comprender tanto la estabilidad del protón como la masa que posee.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que Roberts ha acuñado y desarrollado el concepto de "emergencia de la masa hadrónica", relacionado con los mecanismos de la interacción fuerte y con la naturaleza no perturbativa de las teorías necesarias para estudiarlos. "Es fundamental comprender los mecanismos asociados a esa interacción fuerte para entender por qué el protón es estable y por qué tiene la masa que tiene", ha explicado.

Con esta tercera edición, la Universidad de Huelva consolida el ciclo 'Reflexiones de La Rábida', una iniciativa concebida para acercar a la sociedad el conocimiento generado por investigadores de referencia internacional y, al mismo tiempo, poner en valor la capacidad de la UHU para atraer talento científico de primer nivel a través de sus doctores Honoris Causa.

La conferencia de Craig D. Roberts ha permitido así convertir una de las preguntas más profundas de la física --qué es la masa y cómo llegó a formar parte de nuestro Universo-- en el eje de una jornada de divulgación y reflexión científica desde la Universidad de Huelva.