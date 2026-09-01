La Universidad de Huelva finaliza con "éxito" su primer 'Experimenta UHU'

Finaliza la primera edición del programa de verano 'Experimenta UHU'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha finalizado con "éxito" la primera edición de su programa de verano 'Experimenta UHU', una iniciativa pionera de internacionalización con Asia que ha permitido a estudiantes procedentes de China disfrutar de su primera experiencia cultural y académica en la Onubense.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la vicerrectora de Internacionalización de la UHU, Blanca Miedes, ha destacado que "ha sido una experiencia muy satisfactoria", durante el acto de entrega de diplomas a los duez alumnos y alumnas participantes, procedentes de dos universidades chinas: la Wenzhou University of Technology (WZUT), en la provincia de Zhejiang, y la Xi'an International Studies University (XISU), en la provincia de Shaanxi.

"Hemos tenido por primera vez la ocasión de acoger a estudiantes asiáticos en una escuela de verano de tres semanas en la que han aprendido lengua española y realizado una experiencia de inmersión en la cultura onubense, además de conocer mucho mejor nuestra institución", ha proseguido la vicerrectora.

Miedes ha destacado la "importancia" de esta iniciativa, ya que "estos estudiantes vienen de dos universidades con las que se ha comenzando una colaboración a largo plazo, con XISU en el campo de las humanidades y con WZUT en el campo tecnológico".

Además, según ha agregado la vicerrectora, los estudiantes "se han mostrado muy satisfechos con la experiencia". "La evaluación que nos han hecho es muy positiva y entendemos que esto es una piedra más en el avance en la conexión con el espacio de educación superior china que tan prometedor parece a largo plazo".

Por último, la vicerrectora ha agradecido el "compromiso" de todas las personas que han contribuido a su "éxito": el Rectorado y la Gerencia, el Servicio de Lenguas Modernas, la Facultad de Educación, la dirección de Campus Global y Conexión Local y el profesorado.

En la misma línea se ha manifestado el director de Campus Global y Conexión Local de la UHU, Sergio Gómez Melgar, para quien "la experiencia, en esta primera edición de 2026, ha sido realmente buena", pues "se ha conseguido que los estudiantes se involucren en una cultura completamente diferente a la suya y aprendan algo de nuestro idioma y nuestras costumbres".

Asimismo, el director de Campus Global y Conexión Local ha añadido también que han podido conocer "cómo funciona la universidad y las posibilidades de trabajar con estudiantes chinos", tras lo que ha subrayado que los estudiantes están "realmente contentos".

También el Servicio de Lenguas Modernas (SLM) de la UHU ha mostrado su satisfacción por la experiencia. "Estamos muy contentos porque era la primera ocasión que teníamos para trabajar codo con codo con el Vicerrectorado de Alianzas Internacionales, encabezado por Blanca Miedes, y hemos trabajado maravillosamente con Sergio Gómez Melgar", ha resaltado su directora, Marta Luque.

Tras agradecer la implicación del profesorado del área de español en un mes "complicado" como agosto, la directora del SLM también ha destacado que "ha sido una escuela muy completa", ya que "no solo incluía clases de español, sino también una serie de workshops, talleres muy variados de temáticas que resultaban de su interés".

"Además, poder contar en nuestras instalaciones con un alumnado internacional, en este caso asiático, en una escuela especialmente diseñada para ellos y que respondía a sus necesidades, ha supuesto una oportunidad tremendamente enriquecedora para la Universidad de Huelva", ha proseguido

Por último, Luque ha mostrado su agradecimiento a las dos universidades chinas que "han confiado en la UHU para cuidar de sus estudiantes y se le enseña lo mejor que tenemos aquí, nuestra forma de tratar a nuestro estudiantado y nuestra idiosincrasia particular".

"Solo nos queda esperar y confiar en que no sea la última vez que visiten Huelva, que pisen nuestra universidad, y que ojalá regresen como estudiantes de pleno derecho de la Universidad de Huelva", ha añadido, tras lo que ha destacado que "sabemos que están muy contentos con las clases de español, lo que nos enorgullece mucho".