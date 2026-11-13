Vox defiende en Huelva las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones y critica "la falta de personal"

Reunión entre el candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández. - VOX

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha defendido este viernes las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones y ha criticado "la falta de personal y la desigualdad salarial".

Así lo ha puesto de manifiesto en un encuentro con representantes de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) del Centro Penitenciario de Huelva para conocer de primera mano las principales reivindicaciones de los funcionarios de prisiones.

Tras la reunión, Fernández ha criticado la "situación absolutamente lamentable" que atraviesan estos profesionales y ha asegurado que Vox hace suyas buena parte de sus demandas. "No es comprensible que, a día de hoy, los funcionarios de prisiones no tengan reconocido el carácter de profesión de riesgo, ni que la evidente falta de personal les obligue a trabajar más horas y dificulte el cumplimiento de los turnos de trabajo", ha señalado.

Asimismo, el candidato de Vox ha reclamado la equiparación salarial de los funcionarios penitenciarios en todo el territorio nacional, toda vez que ha remarcado las "desigualdades existentes" tras las transferencias de competencias a comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco.

Fernández ha insistido en que estas reivindicaciones "deben ser atendidas por el próximo Gobierno de España" y ha reafirmado el compromiso de Vox de trabajar para "mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad de estos profesionales".

"No podemos olvidar que, cuando la Policía o la Guardia Civil detienen a un delincuente, son los funcionarios de prisiones quienes asumen la responsabilidad de custodiarlo y garantizar que cumpla su condena. Su trabajo es fundamental para proteger a toda la sociedad", ha subrayado.

Por último, el cabeza de lista de Vox por Huelva ha asegurado que su formación "no va a dejar de defender a quienes velan por la seguridad desde los centros penitenciarios" y ha expresado su confianza en que un cambio de Gobierno "permita hacer realidad" unas reivindicaciones que considera "absolutamente justas y necesarias".